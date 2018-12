Prevcu se bo jutri ali v petek uresničila želja

"Skakalnici pripravljamo. Če bo vse v redu, bodo lahko skočili jutri, v petek zagotovo. Dva dni smo delali sneg. Kar nam ga je manjkalo, smo ga vzeli iz garaže, kjer je tekaška steza, ki jo tanjšamo," o tem, kako poteka priprava Bloudkovih velikank v Planici, razlaga Jelko Gros, ki ima nadzor nad tem.

60-metrska skakalnica je že pripravljena, vendar članske skakalce zanima, kako je z večjima, zlasti 120-metrsko.

Ta naj bi bila pripravljena prihodnji teden, 90-metrska pa jutri ali v petek. Naš prvi zvezdnik v smučarskih skokih Peter Prevc je na torkovi novinarski konferenci poudaril, da bi si želel skakati na snegu, na katerem se pristaja povsem drugače kot na plastiki. Preizkusiti želi predvsem to, kako se bo njegov gleženj odzval na drugačno pristajalno podlago. Želja se mu bo pred njegovo vrnitvijo v svetovni pokal (skakal bo prihodnji konec tedna v Engelbergu) zdaj uresničila. Sicer do odhoda v Švico morda največja še ne bo nared, bo pa zato vsaj 90-metrska.

Na vprašanje, ali bi lahko v Planici razmišljali o večji shrambi snega, s katerim bi lahko v prihodnje že prej pripravili skakalnici, Gros odgovarja: "Če bo Smučarska zveza Slovenije prihodnji december organizirala smučarske teke v Planici, bomo imeli shrambo snega, kot je naredila Pokljuka. Dali so ga v deponijo. Sneg pokriješ s filcem, čez njega daš od 30 do 40 centimetrov sekancev, da se ne tali, vendar je to dvorezen meč, če greš predčasno zasneževat, kot se je zgodilo letos Davosu. Novembra so pripravili tekaške proge, nato pa je prišla topla fronta in čez noč je šlo vse v zrak, kar pomeni 60 tisoč evrov izgube. Napačna odločitev je, da v zemljo spustiš 60 tisočakov."