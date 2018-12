Klubi ne želijo, da bi Jasnič zapustil svoje mesto, sklicana je seja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekateri klubi ne želijo, da Jasnič zapusti mesto predsednika zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo.

Nekateri klubi ne želijo, da Jasnič zapusti mesto predsednika zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo. Foto: Vid Ponikvar

V novembru je prišla v javnost novica, da Ljubo Jasnič zapušča mesto predsednika zbora in odbora smučarskih skokov in nordijske kombinacije, ter da se seli na mesto podpredsednika Smučarske zveze Slovenije. A se nekateri skakalni klubi s to rošado ne strinjajo.

Skakalni klubi so imeli v torek regijski sestanek glede predloga o razpisu novih volitev za predsednika zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo. Čeprav je Ljubo Jasnič novembra že dal vedeti, da se bo preselil na mesto podpredsednika SZS, se je zdaj obrnilo vse na glavo.

Določeni klubi so se namreč odločili, da ne podprejo takšnega sklepa izvršilnega odbora o imenovanju volilnega odbora in volitev.

Prav zaradi nastale problematike bo v četrtek izredno zasedal odbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, saj se je stanje zdaj nekoliko zapletlo. Prav klubi so namreč tisti, ki volijo novega predsednika zbora in odbora.

Na koncu bo veliko odvisno prav od Jasniča. V torek je v prostorih enega od pokrovitelj Pivovarne Laško izpostavil, da je to njegova zadnja sponzorska pogodba, ki jo podpisuje v tej funkciji, zato lahko pričakujemo, da jo dejansko zapušča.

Vse je torej v njegovih rokah. Vse dileme bi lahko razrešil, če bi jutri dejal, da te funkcije ne bo več opravljal in se stoodstotno posvetil vlogi podpredsednika zveze. V tem primeru klubom ne bi preostalo, kot da se razpišejo volitve in izvolijo novega vodjo panoge.