V živo: kaj bo pokazal slovenski kvartet?

V ruskem Nižnem Tagilu poteka še ena posamična tekma smučarjev skakalcev. V kvalifikacijah so si pravico nastopa na tekmi zagotovili štirje od sedmih slovenskih orlov. Zalomilo se je Anžetu Lanišku, Žaku Moglu in Tomažu Nagliču. Tekma se je začela ob 16. uri.

Na sobotni tekmi je bil od naših najboljši Timi Zajc, ki je zasedel osmo mesto. Ta je po sobotni tekmi povedal, da upa, da bo čim prej prišel so stopničk.

V kvalifikacijah za nedeljsko tekmo je izmed Slovencev najboljši rezultat dosegel Domen Prevc. Dosegel je deseto mesto, na tekmo pa so se uvrstili še Zajc (27.), Jernej Damjan (41.) in Bor Pavlovčič (44.). Izpadli so Anže Lanišek (56.), Žak Mogel (58.) in Tomaž Naglič (59.).

Kvalifikacije je dobil vodilni v skupnem seštevku, Japonecs 129 metri in 126,3 točkami.