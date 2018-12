Igra desetink osrečila Forfanga, Zajc najvišje med Slovenci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec uvodne tekme v Nižnem Tagilu je Norvežan Johann Andre Forfang. Na odru za zmagovalce sta se mu pridružila Piotr Zyla, ki je zaostal le za dve desetinki, in vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Rjoju Kobajaši. Do točk so prišli štirje Slovenci, najvišje je bil Timi Zajc na osmem mestu.