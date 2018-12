Peter Prevc in njegovo odštevanje

Glavni trener Gorazd Bertoncelj je dal z izjavo, da bi lahko Peter Prevc skakal že ta konec tedna v Titisee-Neustadtu, vedeti, da je slovenski skakalni šampion pripravljen na povratek v svetovni pokal. A so se odločili, da bodo počakali na Engelberg, kjer se Prevc dobro počuti, povrhu vsega pa so prav danes odpovedali tekmi v tem nemškem skakalnem središču – dež in previsoke temperature so botrovale, da skakalnica ni nared.

Švicarski Engelberg ima skakalnico, ki je po Petrovem okusu, saj je na njej dvakrat slavil tudi zmago, sam pa tudi ni želel prehitevati. "Zdaj, ko je še deset dni do odhoda, je še kar umirjeno. Kakšne panike ni. Bomo videli, kaj bo prinesel drug teden. Čeprav upam, da bo tudi takrat vse umirjeno. Konec koncev ne vem, kaj lahko pričakujem na tekmi, kaj dobri skoki na treningu dejansko pomenijo," je pred zbrano družbo novinarjev v prostorih Pivovarne Laško poudaril najstarejši od bratov Prevc, ki je zaradi težav z gležnjem izpustil praktično celotno pripravljalno obdobje.

V zadnjih 14 dneh imel le en slab trening

Tehnično je dobro pripravljen, vendar pravi, da še ni naredil veliko dobrih skokov, čeprav se slika iz dneva v dan izboljšuje. "Ta teden bom opravil še treninge. Na vsakem treningu je letvica postavljena višje. Trije skoki na trening, delam jih pet do šest, so spodobni za svetovni pokal. Z dobrimi skoki sem zadovoljen. V zadnjih 14 dneh je bil le en trening slab," je optimističen Prevc.

Slovenski skakalci in skakalke bodo morali izpustiti tekme ta konec tedna v Titisee-Neustadtu. Vreme je zagodlo organizatorjem. Foto: Jaka Lopatič

Zanj je bil uvod v sezono nenavaden, saj ni vajen, da tekme spremlja prek televizijskih ekranov, ampak da je on tisti, ki ga drugi gledajo in zanj navijajo: "Po kar nekaj tekmah, ki sem jih gledal doma iz udobnega naslonjača, se bo spet potrebno podati v boj. Po eni strani to že nervozno čakam, po drugi pa sem lepo umirjen, glede na to, da je že kar veliko stvari pripravljenih za pot v Švico."

V primerjavi z ostalimi skakalci je v velikem zaostanku, kar se trening skokov tiče, saj jih je opravil približno petkrat manj. A bo primanjkljaj skušal nadoknaditi z izkušnjami in tehničnim znanjem, ki ga nosi v sebi.

Bartol se vrača na skakalnico

Tilen Bartol dobil zeleno luč in bo lahko začel skakati. Foto: Vid Ponikvar Za veselo novico v slovenskem taboru pa je poskrbel tudi Tilen Bartol, oziroma zdravniška služba, ki je mlademu slovenskemu skakalcu prižgala zeleno luč, da se vrne na skakalnice. Bartol je namreč prestal operacijo kolena, po rehabilitaciji pa je prišel čas, da zareže tudi v zrak: "Na prvi skok se še pripravljam. Zelo sem vesel. Kondicijsko sem se dolgo pripravljal in čakal na zdravniško dovoljenje."

V slovenskem moškem taboru sta se na začetku sezone najbolj izkazala mlada Domen Prevc in Timi Zajc. Domen je bil v Kuusamu dvakrat s četrtim mestom povsem blizu stopničk, s katerimi se je v nedeljo spogledoval tudi v Nižnem Tagilu, vendar je v drugi seriji s tretjega nazadoval na 14. mesto. "Moja forma se počasi stopnjuje, se giblje v pravo smer. V tej smer je potrebno nadaljevati. Ni kaj dosti dodati."

Timi je bil najvišje povsem na uvodu v sezono, ko je bil v Visli peti, tudi on pa čaka, da se mu bo dokončno odprlo in bo stopil na oder za zmagovalce, kamor si želi priti.

Pogledujejo proti najvišji stopnički

Ema Klinec se lahko pohvali s tretjim mestom v Lillehammerju. Foto: Vid Ponikvar Edina iz slovenske skakalne družine, ki ji je v tej zimi uspel ta podvig, pa je Ema Klinec. Pretekli konec tedna je bila v Lillehammerju odlična tretja, tako kot trener Zoran Zupančič pa se tudi ona spogleduje k višjim ciljem. "Tri tekme so za mano in kar nekaj skokov. Videla sem, kje sem lahko z najboljšimi skoki oz. z dobrimi. To je tisto, kar moram pokazati, da pridejo stopničke. Videla sem, kje sem in da lahko še marsikaj popravim," pravi 20-letnica.

"Seveda smo zadovoljni, ker smo dosegli stopničke. Pričakovali smo tudi nekaj več. Upajmo, da bomo na naslednjih postojankah sneli še kakšno višje mesto. Ciljamo predvsem na zmage in do njih si želimo priti," pa je optimističen Zupančič.