Slaba novica za ljubitelje smučarskih skokov

Ljubitelji smučarskih skokov bodo konec tedna prikrajšani za tekme svetovnega pokala, ki jih je nameraval gostiti Titisee-Neustadt. Prireditelji so bili primorani zaradi prevelikih dežnih padavin in pretoplega vremena za to obdobje koledarskega leta odpovedati tekmi tako za skakalce kot tudi skakalke. Vodstvo tekmovanja išče nadomestno prizorišče, a je bolj ali manj jasno, da konec tedna ne bo predvidenih tekem za svetovni pokal.