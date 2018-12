Kakšna vrnitev Petra Prevca!

Najboljši slovenski smučarski skakalec vseh časov Peter Prevc je za preizkus forme pred novoletno turnejo izbral Engelberg, kjer je v preteklosti že zmagal. Starejši od bratov Prevc, ki je končal rehabilitacijo po poškodbi in operacijah gležnja, je nazadnje nastopil marca v Planici, zdaj pa se vrača med najboljše. In po treningu ter kvalifikacijah v Engelbergu kaže, da odlično. Peter Prevc si je namreč s 132 metri zanesljivo zagotovil nastop na sobotni tekmi.

Po prvem skoku videl, da ni veliko razlogov za skrb

"Nekaj časa je minilo, da sem se res vrnil v karavano svetovnega pokala. S prvimi nastopi sem zadovoljen. Pred začetkom sem bil kar nervozen, kako se bo vse izteklo, kako se bo začelo, a po opravljenem prvem skoku sem videl, da me preveč stvari ne more skrbeti in da grem lahko umirjeno iz skoka v skok," je sprva povedal najstarejši Prevc.

Za vrnitev je bil pripravljen že pred tednom dni, a nato vseeno izbral skakalnico v Engelbergu. Zakaj? "Je zelo popularna, ima dolgo tradicijo, tu se že dolgo tik pred božičem zbere svetovni pokal. Jaz sem tu imel že zelo dobre in tudi zelo slabe rezultate. Ko je forma, ti je skakalnica všeč, ko je ni, ti ni všeč. Danes sem jo naštudiral v redu, upam da bo jutri tudi tako, če ne še bolje."

Še je nekaj prostora za izboljšave

Malce skrbi je pred potjo v Engelberg povzročal doskok, saj velikokrat letos Prevc na sneg še ni doskočil: "Tudi doskoki so mi danes relativno lepo uspeli. Za naprej pa ne bom delal nobenih večjih preobratov, torej da bi v enem skoku želel vse nadoknaditi in iti do vrha. S tem, kar se je danes zgodilo, sem že kar zelo zadovoljen. Jutri bom skušal nadaljevati in napake počasi odpraviti."

Kako je bilo danes v primerjavi s treningom doma? "Skoki so bili malenkost slabši, kot tisti najboljši na treningu, tako da je še nekaj prostora za izboljšave. A to je bil vendarle moj prvi dan v svetovni karavani, tako da se nimam veliko za sekirati in grem lahko z dvignjeno glavo počasi naprej. Jutri grem v tekmo ne glede na današnje rezultate s podobnim fokusom kot danes. Umirjeno, s samozaupanjem v to, da sem na treningu že pokazal dobre skoke in da jih zdaj poizkušam le še prenesti na tekmo."

Tudi Jernej Damjan se vrača v staro formo. Foto: Sportida

Skupaj šest Slovencev na tekmi

Odličen kvalifikacijski skok je uspel tudi Jerneju Damjanu, ki je pristal pri 131 metrih in si seveda zanesljivo zagotovil sobotno tekmo. Na tej bodo nastopila tudi Timi Zajc (128 metrov), Domen Prevc (126 m), Žak Mogel (119 m) in Anže Lanišek (120), medtem ko je bil od naših prekratek le Tomaž Naglič (114,5).

Zmagovalec kvalifikacij je bil Japonec Rjoju Kobajaši (137 m), pred Avstrijcem Stefanom Kraftom (134,5) in Norvežanom Robertom Johanssonom (135). Damjan je bil osmi, Zajc 18., mlajši Prevc 23., Lanišek 44., Naglič pa 54.

"Na začetku sezone sem naredil eno večjo napako, ko sem preizkušal nove 'kajle', vpetnike. Zdaj sem zamenjal nazaj na stare in počasi se mi občutki vračajo. V Planici sem že naredil nekaj skokov, da lahko rečem, da sem začutil prave občutke, danes pa je bilo prav tako zelo zadovoljivo," je povedal Damjan.

Tekma bo v soboto ob 16. uri.

Prevca in Zajc odlični že na treningu

Na uradnem treningu je najstarejši od bratov Prevc pristal pri zelo vzpodbudnih 128 metrih, enako daljavo je dosegel mlajši Domen, meter dlje je odneslo najboljšega slovenskega skakalca te zime Timija Zajca. Žak Mogel je pristal pri 123 metrih, Jernej Damjan je zmogel 122,5, Anže Lanišek 118,5 in Tomaž Naglič 117. Brata Prevc sta si delila sedmo mesto, Zajc je bil peti, prvi pa v tej zimi izjemni Japonec Rjoju Kobajaši z daljavo treninga (136,5 m).

Druga tekma v Englebergu bo v nedeljo. Ob 12.45 bodo kvalifikacije, prva serija se bo začela ob 14.15.