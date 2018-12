Peter Prevc bo nazadnje le dobil odgovore, ki jih išče

Kar dve operaciji gležnja, ki mu jo je zagodel v pripravljalnem obdobju, sta bili krivi za to, da paradnega konja slovenske skakalne reprezentance Petra Prevca nismo videli na uvodu v skakalno sezono.

Šele septembra se je priključil ekipi na treningih, prve skoke pa opravil konec oktobra: "Veselim se, a sem umirjen. Ne vem, kaj lahko pričakujem. Videl bom, česa sem zmožen, kaj sem natreniral in kaj so naredili drugi. Rad bi videl, kaj dobri skoki na treningu pomenijo na tekmi."

Brat Domen ga je presenetil

Brat Domen ga je pozitivno presenetil. Foto: Vid Ponikvar Začetek sezone je tako dočakal kot navijač pred televizijskim zaslonom. Vesel je, da se je brat Domen tako hitro dvignil med najboljše, čeprav od njega tega ni pričakoval: "Tekme sem gledal z zanimanjem. Zlasti tista v Visli je bila zanimiva, ko se je veliko skakalcev premešalo. Jasno, delal sem primerjave, gledal pa tiste najboljše. Pozitivno me je v Ruki presenetil brat Domen, saj si ob njegovem odhodu od doma nisem mislil, da bo dosegal takšne rezultate. Niti potem v Rusiji, ko je spet dobro skakal. Presenetil me je. Upam, da bo tako nadaljeval."

Kar nekaj časa se je ugibalo, kdaj bo najstarejši od bratov Prevc pripravljen za vrnitev med elito. Izbral si je Engelberg, ki mu je v preteklosti prinesel že veliko zadoščenja, saj je pred tremi leti prav v tem švicarskem skakalnem središču dvakrat zmagal. Ob prvi zmagi mu je na drugem mestu družbo delal Domen, ki se je takrat premierno zavihtel na zmagovalni oder.

Z razlogom izbral Engelberg v Švici

Upa, da bo že v Engelbergu stopil na pravo raven. Foto: Ana Kovač "Pred novoletno turnejo sem se hotel preizkusiti vsaj na kakšni tekmi. Ko sem pogledal, kako mi je šlo v preteklosti na posameznih prizoriščih, sem se odločil za Engelberg, ker je skakalnica najbolj stabilna, kar zadeva sneg in veter. Poleg tega so tudi tekme okoli kosila in ni treba ves dan čakati v hotelu, da greš na skakalnico," poudarja junak sezone 2015/16.

Vesel je, da se raven skokov na treningu dviguje, zaveda pa se, da je tok dogodkov na tekmi nekoliko drugačen. Upa, da mu bo tudi v konkurenci uspelo prikazati tiste najboljše skoke, ki mu bodo v spodbudo za nadaljevanje sezone: "Z novoletno turnejo se vse začne. V Engelbergu bom poskusil, potem sta približno dva tedna premora pred začetkom napornega ritma. Upam, da bom že v Engelbergu prišel na zadovoljivo raven,jo potem na novoletni turneji zadržal in v ekipi ostal do konca sezone. Mislim, da utrujenost ne bi smela igrati vloge, saj na treningu kdaj opravim tudi po 11 ali 12 skokov in nimam težav z gležnjem. Glede na to, da se v skakalnem koncu tedna na tekmah svetovnega pokala opravi devet skokov, ne bi smel imeli težav."