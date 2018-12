Peter Prevc pripravljen na vrnitev, skakalke pred novostjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so smučarski skakalci in skakalke pretekli konec tedna ostali brez tekem, jih nove čakajo konec prihajajočega tedna. Moška karavana, po okrevanju se vrača Peter Prevc, se odpravlja v Engelberg, ženska pa bo okusila novost v Premanonu, ki bo sploh prvič gostil tekme svetovnega pokala.

Svetovni pokal v smučarskih skokih za moške bo po Wisli, Ruki in Nižnem Tagilu gostoval še v Engelbergu, kar je že tradicionalno zadnja postaja pred novoletno turnejo.

V Švici se bo, kot je napovedoval že pred sezono, na tekme svetovnega pokala vrnil tudi najboljši slovenski skakalec zadnjega obdobja Peter Prevc, ki je uspešno okreval po poškodbi gležnja. Najstarejši izmed bratov Prevc ima opravljenih precej manj skokov od konkurence, večinoma na ledeni smučini v Kranju, včeraj pa je opravil tudi trening v Planici, kjer je na srednji skakalnici prvič po marčevskem zaključku svetovnega pokala pod Poncami doskočil na snegu.

"Zanj si želim, da pokaže tisto, kar je delal na treningih. Zgolj to. V prvi fazi gre tako in tako le za psihološko igro, želim si, da ne bi poskušal izsiljevati rezultata. Prepričan sem, da bo dobro steklo," je o Prevčevi vrnitvi dejal glavni trener Gorazd Bertoncelj in dodal, da bo Prevc pomemben člen slovenske ekipe že v startu. Po njegovih ocenah v tem trenutku na treningih ne zaostaja za reprezentančnimi kolegi.

Ob Petru Prevcu, ki v ekipi za Švico menja Bora Pavlovčiča, je v Planici v torek treniral tudi Jernej Damjan. Preostala peterica, ki potuje v Engelberg, Timi Zajc, Domen Prevc, Anže Lanišek, Žak Mogel in Tomaž Naglič, je trenirala v Kranju.

Program v Engelbergu Petek, 14. december

16:00 Uradni trening

18:00 Kvalifikacije Sobota, 15. december

15:00 Poizkusna serija

16:00 Tekma Nedelja, 16. december

12:45 Kvalifikacije

14:15 Tekma

Dekleta bodo sploh prvič tekmovala v Premanonu. Ema Klinec je na prvi postaji v Lillehammerju poskrbela za prve stopničke v sezoni. Foto: Getty Images

Dekleta prvič v Premanonu

Konec tedna bodo po uvodnem trojčku tekem drugo postajo v tej sezoni obiskale smučarke skakalke. V slovenski ekipi v primerjavi z Lillehammerjem ne bo prišlo do sprememb, tako da bo trener Zoran Zupančič v četrtek proti Premanonu odpotoval z Emo Klinec, Niko Križnar, Uršo Bogataj, Špelo Rogelj, Jernejo Brecl in Majo Vtič.

Skakalke so v preteklih dneh skupno opravile štiri enote treninga na skakalnici, po dve v Kranju in Planici. Svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske bo sploh prvič gostoval v Franciji, ki bo tako postala 13. država, ki bo gostila najboljše skakalke na svetu tudi pozimi.

Premanon bo prvič v zgodovini gostil tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih, hkrati pa bo šesto francosko mesto, ki bo gostilo tekme najvišje ravni v tem športu.

Premanon bo za dekleta zadnja postaja v tem koledarskem letu, saj se bo svetovni pokal nato predvidoma (če vmes ne bodo nadomeščali odpadle tekme iz Nemčije) nadaljeval šele sredi januarja, ko bodo na sporedu tekme na Japonskem.

Program v Premanonu (HS90) Petek, 14. december

12:00 Uradni trening

14:00 Kvalifikacije Sobota, 15. december

10:00 Poizkusna serija

11:00 Tekma Nedelja, 16. december

9:45 Kvalifikacije

11:00 Tekma

