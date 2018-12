Ne tekmuje s Prevcem, ampak skače zase

V slovenski skakalni reprezentanci sta trenutno osrednji figuri mlada Domen Prevc in Timi Zajc. Mlajši Zajc, ki prosti čas med tekmami preživi tudi z igranjem igric, je v tej sezoni stopil stopničko višje v primerjavi s preteklo, zanimajo pa ga tudi višji dometi. Želja so stopničke, vendar bi rad do njih prišel postopno.

Pred vstopom v novo sezono je bila najboljša uvrstitev 18-letnega Timija Zajca 12. mesto v Nižnem Tagilu, torej na njegovi drugi postojanki v svetovnem pokalu. V letošnjo zimo je vstopil bolj odločno. Nanizal je že tri uvrstitve med najboljšo deseterico, najvišje pa ga je poneslo na uvodu v Visli, kjer je bil peti.

“Presenečen sem bil, ker se mi na ekipni tekmi ni izšlo in sem slabo skakal. Nato sem šel na posamično tekmo z jezo. Po prvi seriji sem imel v glavi le stopničke oziroma koliko lahko napredujem. Po drugem skoku sem bil hkrati razočaran in vesel,” se je dogodkov na poljski postojanki spomnil Timi.

"Želja vsakega skakalce je, da bi bil enkrat pri vrhu"

"Igrava playstastion, poslušava glasbo. Največ igrava Fifo in NBA. Letos je pri meni malce zmešnjava, ker navijam za Ronalda in sem moral presedlati na Juventus." Foto: Sportida "Skoki so zelo konstantni, rezultati vrhunski," je vesel Zajc, ki pogleduje proti premiernim stopničkam: "Izziv je narediti dva čim boljša skoka. Želja vsakega skakalca je, da bi bil enkrat pri vrhu svetovnega pokala."

Nova sezona njemu prinaša manj novosti. Postopno se navaja na svetovni pokal in pasti, ki spadajo zraven. Lani jih je prav na uvodu dobil po grbi, ko so ga diskvalificirali zaradi neustreznega dresa. "Poznam skoraj vse skakalnice, lani je bila vsaka druga nova. Spoznal sem ves proces, veliko bolj sem sproščen. Z vsakega vidika je lažje."

Vzdušje v slovenski reprezentanci je po njegovih besedah zelo sproščeno. Fantje se veliko zabavajo, največ časa pa prebije s "cimrom" Anžetom Laniškom, s katerim v sobi bijeta prav posebne bitke: "Igrava playstastion, poslušava glasbo. Največ igravo Fifo in NBA. Letos je pri meni malce zmešnjava, ker navijam za Ronalda in sem moral presedlati na Juventus."

"Ne tekmujem z njim. Skačem zase."

"Bolj mi je pomembno, da sem konstantno med deset, kot to, da bi na eni tekmi skočil na stopničke, potem pa me ne bi bilo več med najboljšimi." Foto: Sportida Sicer pa je v naši reprezentanci postala zdrava konkurenca, ko se je priključil Domen Prevc, ki je bil v Ruki dvakrat četrti. Da bi z njim tekmoval, kdo bo prej stopil na oder za zmagovalce, ne pride v poštev: “Ne tekmujem z njim. Skačem zase. Če bo prej skočil na stopničke, vsa čast. Za zdaj pa gledam le nase. Sicer pa mi je bolj pomembno, da sem konstantno med deset kot to, da bi na eni tekmi skočil na stopničke, potem pa me ne bi bilo več med najboljšimi.”

Naslednja postojanka smučarskih skakalcev je švicarski Engelberg, kamor se bo v karavano najboljših vrnil tudi rekonvalescent Peter Prevc, ki je imel težave z gležnjem in je izpustil tako rekoč celotno pripravljalno obdobje.

Tako kot on pa je lahko tudi Timi v zadnjem tednu več časa posvetil treningu, saj sta tekmi v Titisee-Nuestadtu zaradi slabega vremena odpadli. Že v petek bomo lahko na treningu in v kvalifikacijah videli, kakšen korak so v slovenskem taboru v tem času naredili. Spodbudno pri Timiju pa je to, da je naredil določene korekcije v fazi počepa in tako pridobil nekaj hitrosti na mizi, nad katero se je pritoževal.