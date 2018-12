Odličen skok Domna Prevca, nato pa padec. Bratu Petru se ni posrečilo.

Domen Prevc bi bil najboljši slovenski skakalec na sobotni tekmi v Engelbergu, če pri doskoku drugega skoka ne bi naredil napake. Levo smučko mu je potegnilo pod desno in 19-letni skakalec se je ob daljavi 138 metrov znašel na tleh. Ob normalnem doskoku bi se s 13. mesta povzpel med elitno deseterico, tako pa padel na končno 20. mesto.

Pod najboljšo slovensko uvrstitvijo se je tako podpisal Timi Zajc, ki je v drugi seriji pridobil dve mesti in bil dvanajsti. "S tekmo sem zelo zadovoljen, saj sem naredil dva konstantna skoka, tudi rezultat je zelo vrhunski. Z mirno glavo grem lahko na jutrišnjo tekmo," je sprva povedal Zajc, ki je nato dodal še odgovor na vprašanje, ali je potrpežljivost beseda, s katero se v zadnjem času velikokrat sreča: "S to besedo se res srečam večkrat. Predvsem moram biti potrpežljiv, da bodo najboljši rezultati kmalu tudi prišli. Sicer pa me letos najbolj veseli konstantnost, da delam zelo podobne skoke in s tem pridejo tudi konstantne uvrstitve."

Točke za svetovni pokal je s 23. mestom dobil še Jernej Damjan, brez njih pa ostali Peter Prevc, Anže Lanišek in Žak Mogel.

Peter je bil močno prezgoden

Peter Prevc je najslabši skok naredil prav na tekmi. Foto: Žiga Zupan/Sportida Veliko oči je bilo uprtih v Petra, ki se je vrnil v svetovni pokal, potem ko je imel ogromno preglavic z gležnjem in izpustil praktično celotno pripravljalno obdobje. Če je po kvalifikacijah odlično kazalo, saj je imel šesti dosežek, pa se mu skok v prvi seriji ni posrečil in se ni uvrstil v najboljšo trideseterico.

”Peter je na tekmi izvedel svoj najslabši skok v teh dveh dnevih. Bil je močno prezgoden in posledično je odskočil pred zgornjim delom. Nato je čakal smuči za mizo, v vzletni fazi in zato je izsiljeval metre. V zadnjem delu je imel težave pri pristanku, kjer se je komaj rešil padaca,” je o nastopu najstarejšega od bratov Prevc dejal glavni trener Gorazd Bertoncelj.

Veliki zmagovalec prve od dveh preizkušenj v Engelbergu je postal Nemec Karl Geiger, ki se je veselil krstne zmage. Družbo na zmagovalnem odru sta mu delala Poljak Piotr Zyla in Avstrijec Daniel Huber, ki je premierno stopil na stopničke.

”Timi in Domen sta opravila zelo soliden nastop. Domen je izjemno skočil v finalu, pogoji so bili težki, skočil pa je izjemno daleč. Imel je težave pri pristanku in je seveda padel. Tudi Timi je opravil zelo dober finalni skok, tako da smo z njima res zadovoljni. Skakalnica v Engelbergu je pripravljena odlično, kljub temu, da je nekaj skakalcev imelo težave pri pristanku. To je bilo izključno zaradi velikega vetra v hrbet in velike hitrosti po zraku, imeli so tudi veliko višino, malce pa so bili tudi tekmovalci zato nespretni pri doskoku,” je Bertoncelj še pokomentiral dogodke na skakalnici.

V nedeljo bodo ob 12.45 kvalifikacije, prva serija pa se bo začela ob 14.15.

Engelberg, posamična tekma

Po prvi seriji

