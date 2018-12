Zajc ubranil naslov, znana vsa slovenska orožja za novoletno turnejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Bloudkovi velikanki so izvedli državno prvenstvo, ki ga je zaznamoval grd padec Eme Klinec . Resnost njene poškodbe še ni znana. Državna prvaka sta postala Timi Zajc, ki je ubranil naslov, in Urša Bogataj. Glavni trener moške reprezentance Gorazd Bertoncelj je določil še zadnja skakalca v slovenski ekipi za novoletno skakalno turnejo, ki se bo v soboto začela v Oberstdorfu.

Naslov na Bloudkovi velikanki je s 142,5 metra in 132 metri ter 280,7 točke zanesljivo ubranil Timi Zajc (SSK Ljubno BTC). Srebro je osvojil Tržičan Anže Semenič, ki je zbral 267 točk, za veselje v domačem klubu pa je z bronom poskrbel Bor Pavlovčič.

"Zelo sem vesel zmage, še bolj tega, da sta mi danes uspela dva zelo dobra skoka. Naslov sem ubranil, zdaj pa naprej na novoletno turnejo. Danes je bilo pod Poncami zelo lepo, vzdušje je bilo dobro, skakalnica pa odlično pripravljena. Zadnje dni smo tu veliko trenirali in mislim, da sem pred nadaljevanjem sezone našel kar pravo formo," je bil zadovoljen novi stari državni prvak Zajc.

18-letni Zajc verjame, da je pred nadaljevanjem sezone našel pravo formo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Do desetega mesta so se nato razvrstili Žak Mogel (SSK Ljubno BTC), Anže Lanišek (SSK Mengeš), Jernej Damjan (SSK Sam Ihan), Žiga Jelar (SK Triglav Kranj), Tilen Bartol (SSK Sam Ihan), Domen Prevc (SK Triglav Kranj) in Jaka Hvala (SSK Ponikve).

Peter Prevc na državnem prvenstvu zaradi blažje viroze ni nastopil, po božiču pa bo nadaljeval priprave na 67. novoletno turnejo, ki se bo s kvalifikacijami začela 29. decembra v Oberstdorfu.

Semenič in Pavlovčič skočila na stopničke in na novoletno turnejo Državni podprvak Anže Semenič (na fotografiji) in Bor Pavlovčič sta si prislužila zadnji vstopnici za novoletno turnejo. Foto: Ana Kovač Glavni trener reprezentance Gorazd Bertoncelj je že pred državnim prvenstvom dejal, da bodo na turnejo zagotovo potovali Timi Zajc, brata Prevc in Jernej Damjan. Po nedeljski tekmi je določil še preostala potnika, in sicer sta si mesto med šesterico prislužila srebrni Semenič in bronasti Pavlovčič.

Klinčeva grdo padla, naslov Bogatajevi

Pri dekletih je bila do novega naslova na poti tudi Ema Klinec, ki je s 134 metri zanesljivo vodila po prvi seriji. V finalu je nato pri doskoku pri 131 metrih grdo padla in si poškodovala koleno.

Emo Klinec so po padcu odpeljali v bolnišnico. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Odpeljali so jo v bolnišnico na Jesenicah, kjer so že opravili prve preglede, a več informacij o poškodbi bo znano v ponedeljek po magnetni resonanci, ki jo bodo opravili v Ljubljani. Spomnimo, skakalka si je že leta 2014 poškodovala kolenske vezi in takrat ostala brez nastopa na premiernih olimpijskih igrah.

Urša Bogataj je prvič v karieri skočila do naslova državne prvakinje. Foto: Vid Ponikvar Prvi naslov v karieri je tako s 127 in 127,5 metra ter z 234 točkami pripadel Urši Bogataj (SSK Costella Ilirija), Klinčeva je z 1,4 točke zaostanka kljub padcu osvojila srebro, bron je osvojila Nika Križnar (SSK Alpina Žiri). Sledile so Maja Vtič (ŠD Zabrdje), Špela Rogelj (SSK Costella Ilirija) in Jerneja Brecl (SSK Velenje).

Dekleta se bodo v tekmovalni pogon svetovnega pokala vrnila šele prihodnje leto, ko se bo tekmovanje 12. januarja nadaljevalo v Sapporu, fante pa po nekaj dneh odmora, čaka še zadnja priprava in nato odhod na novoletno turnejo.

Spored novoletne turneje 2018/19 Oberstdorf Sobota, 29. december

16.30 kvalifikacije Nedelja, 30. december

16.30 tekma Garmisch-Partenkirchen Ponedeljek, 31. december

14.00 kvalifikacije Torek, 1. januar

14.00 tekma Innsbruck Četrtek, 3. januar

14.00 kvalifikacije Petek, 4. januar

14.00 tekma Bischofshofen Sobota, 5. januar

17.00 kvalifikacije Nedelja, 6. januar

17.00 tekma

