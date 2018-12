Dragić gre na operacijo, brez košarke dva meseca

ESPN se sklicuje na informacije vira iz lige NBA in poroča, da bo Dragič po opravljeni artroskopiji desnega kolena moral počivati osem tednov. Njegovo vrnitev naj bi v klubu Miami Heat načrtovali do premora za tekmo zvezd, ki bo v sezoni 2018/19 na sporedu 17. februarja.

Dragić je zaradi težav s poškodovanim kolenom že izpustil 12 od zadnjih 14 tekem Miamija. Skupno je bil slovenski zvezdnik v letošnji sezoni le na 14 od dosedanjih 29 tekem svoje ekipe, v povprečju pa je dosegal po 15,3 točke in 4,9 podaje.

Na spletni strani rotoworld.com pa so dodali, da je pričakovana dolžina okrevanja pri poškodbi, kakršno ima Dragić, med šestimi in osmimi tedni, dejanski čas do vrnitve pa bo odvisen od tega, kaj bodo odkrili med posegom. Tudi oni pa ocenjujejo, da Dragića ne bo na parketu do prekinitve za tekmo zvezd.

Preberite še: