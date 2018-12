Luka Dončić pred izjemno težkim preizkusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ligi NBA bo v noči na sredo ponovno na delu slovenski košarkarski biser Luka Dončić. Dallas bo gostoval pri Denverju, ki v tej sezoni blesti. Nuggets so trenutno vodilna ekipa zahodne konference, ob 20 zmagah so vknjižili še devet porazov. Na sporedu bodo še trije drugi obračuni. Cleveland, ki mu v tej sezoni ne gre vse po načrtih, bo gostoval pri Indiani, Los Angeles Lakers se bodo v New Yorku srečali z Brooklynom, Atlanta bo na delu proti Washingtonu.