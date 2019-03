Najboljša slovenska boksarka premagala tudi žilavo Finko

Za študentko matematike je naporna borba, njena 23 let starejša finska nasprotnica se je izkazala za žilavo borko, kar pa Eminega tabora ni presenetilo, na Turunenovo so se dobro pripravili, zato je Kozinova po desetih rundah slavila prepričljivo, sodniki so ji soglasno (98:92, 97:93, 99:91) dosodili zmago. Z njo je ubranila tudi šampionski pas po različici Wiba.

"Fizično je bila Finka zelo močna, ampak ..."

V uvodu je izkušena Finka prikazala nekaj zelo dobrih udarcev, Kozinova pa je učinkovito taktično reagirala in povečala distanco ter pospešila gibanje v ringu in postala vse nevarnejša. Kozinova je uspešno udarjala tudi serije udarcev v telo in utrudila tekmico, ki je bila pri udarcih izredno natančna. Bilo naporno, nam je povedala Ema: "Fizično je bila Finka zelo močna, ampak mi je bilo s Hernandezovo prvič veliko težje."

Finki "vzela noge" "Z udarci v telo je Ema Finki vzela noge in po četrti rundi obvladovala dvoboj. Sledila je serija menjave udarcev v glavo in telo in tam se je dvoboj odločil," je za STA povedal Pavlin in dodal, da je bila borba zelo težka, v dolgem dvoboju, ti so na tekmi za naslov svetovne prvakinje omejeni na 10 rund, je prišla do izraza boljša fizična pripravljenost njegove varovanke, ki ji je pomagala tudi mladostna svežina. "Vedeli smo, da bo težko. Tudi na oko dvoboj morda ni bil lep, a na koncu šteje le zmaga. Zdaj moramo narediti načrte za nove dvoboje in pasove," je iz Nemčije še sporočil Pavlin, ki računa tudi na podobne dvoboje v srednji kategoriji.

Kozinova, najmlajša svetovna prvakinja v zgodovini profesionalnega boksa, je prišla do 16. zmage, poraza še ne pozna, en njen dvoboj pa se je končal z neodločenim izidom. To je bil spopad z Irais Hernandez septembra lani v Zagrebu, a je Mehičanko le dober mesec dni kasneje v Münchnu premagala.

Kozinova ima šampionski pas WBF že iz srednje kategorije (oktobra 2017 ga je osvojila z zmago nad Južnoafričanko Florence Muthoni), zdaj mu je dodala še enega iz kategorije višje, super srednje.

