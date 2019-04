To se zgodi, če se stepeš brez rokavic #video

Minuli konec tedna je v Biloxiju potekal boksarski večer, kjer so na svoj račun prišli tisti, ki jim ob pogledu na kri in frčanju zob zaigra srce. Borci so se na dogodku Bare Knuckle FC 5 udarili po boksarskih pravilih, a brez rokavic, kar vse skupaj naredi še bolj gladiatorsko.

Dvoboji brez rokavic so bili v ZDA prepovedani vse od leta 1889, leta 2018 pa je ravno BKFC, organizacija s sedežem v Filadelfiji, pridobila licenco ter preteklo leto začela organizacijo teh resnično krvavih dogodkov. Že peti spektakel je potekal ravno ta konec tedna v Misisipiju, kjer je navijače najbolj navdušil glavni dvoboj večera med Rusom Artemom Lobovom in Američanom Jasonom Knightom.

Zares krvav dvoboj, v katerem smo videli vse, od škropljenja krvi do pljuvanja zob in preklane kože na obrazu, je na koncu po enoglasni sodniški odločitvi pripadel dobremu prijatelju Conorja McGregorja, Lobovu.

Utrinki s krvavega dvoboja med Rusom in Američanom:

Američan imel občutek, da so ga okradli

"Poglejte moj obraz in njegovega. Res je dober borec, kar naprej je prihajal in napadal, a vseeno sem ga na zadnjico položil trikrat ali štirikrat," je po dvoboju povedalo Rusko kladivo, medtem ko je bil Američan razočaran in jezen na sodnike: "Vsi vemo, da nisem izgubil. Okradli so nas," je dejal nekdanji borec MMA, ki se v UFC ni proslavil. Enako lahko trdimo tudi za ruskega borca.

Da sta borca dala vse od sebe in da si oba zaslužita pohvale, govorita tudi njuna obraza po dvoboju. Rus je bil krvav in zatečen, kot da bi ga opikali sršeni, medtem ko je Američan moral svoj obraz krpati s številnimi šivi.

Kakšno zvezo ima ta disciplina boksa s športom, je težko reči, zagotovo pa ne pripomore k zdravju. Tako čisti udarci v glavo brez blaženja niso šala, upajmo samo, da sta bila borca vsaj pošteno plačana.

