Športniki, ki so čez noč postali hollywoodske zvezde #video

Športniki vedno znova pišejo neverjetne zgodbe o uspehih in tudi padcih. Marsikateri športnik se po koncu ali že med kariero preizkusi tudi v filmskih vodah, zgodbe športnih junakov pa ustvarjalci filmov pogosto uporabijo kot navdih za film. V tokratni Sportalovi rubriki top 10 smo za vas zbrali deset filmov oziroma športnikov in športnih ekip, ki so s svojimi posebnimi zgodbami postali del filmske industrije.

Orel Eddie (Eddie the Eagle, 2016) ─ Michael Edwards

Smučarski skakalec Michael Eddie Edwards je bil navdih za film z naslovom Orel Eddie. Gre za prisrčno zgodbo, ki sloni na resničnih dogodkih in govori o življenju Edwardsa, pogumnega Britanca, ki je kljub majhni verjetnosti postal smučarski skakalec. S svojo uporniško in karizmatično pojavo je dosegel tudi zgodovinsko uvrstitev na olimpijske igre leta 1998 v Calgaryju, kjer je s svojo simpatičnostjo osvojil srca navijačev po vsem svetu.

Michael Edwards (v sredini) z Hughom Jackmanom in Taronom Egertonom (desno), ki ga je upodobil v filmu. Foto: Getty Images

V Calgaryju je Edwards osvojil zadnje mesto tako v skokih na 70-metrski kot 90-metrski skakalnici, a je ljudstvo prepričal s svojem nekonvencionalnim slogom, videzom in voljo do tekmovanja. Leta 2011 je eden najbolj neobičajnih smučarskih skakalcev z družino obiskal Planico. Edwards se je na začetku svoje poti v enem popoldnevu povzpel z desetmetrske na 40-metrsko skakalnico, za kar navadno ljudje potrebujejo vsaj tri leta treninga.

Britanec je šele po nastopu na olimpijskih igrah dobil nekaj sponzorjev, po olimpijskih igrah v Calgaryju pa se zaradi spremenjenih pravil ni več uspel kvalificirati na velika tekmovanja. Vloga Eddieja je v filmu pripadla Taronu Egertonu, Hugh Jackman pa je opravljal vlogo trenerja.

Jaz, Tonya (I, Tonya, 2017) ─ Tonya Harding

Tonya Harding (levo) z Margot Robbie. Foto: Getty Images V filmu Jaz, Tonya je v ospredju dogajanja ameriška drsalka Tonya Harding, dobitnica dveh olimpijskih kolajn, ki je sodelovala v enem največjih škandalov v zgodovini športa. Ameriška drsalka, ki se je s svojim posebnim slogom hitro povzpela na ameriških turnirjih drsanja, je globoko zabredla v težave, ko se v njeno življenje vrnil nekdanji soprog. Na državnem tekmovanju se je Hardingova skupaj z nekdanjim soprogom zapletla v ogromen škandal, ko sta najela nekoga, da bi zlomil nogo največji Hardingovi nasprotnici Nancy Carver. Ta poteza je Hardingovo močno omadeževala in ji uničila kariero.

V filmu Jaz, Tonya Hardingovo upodobi Margot Robbie, ki je bila za svojo vlogo nagrajena tudi z zlatim globusom. Pri pripravi filma je sodelovala tudi resnična Tonya Harding, ki je skozi film končno dobila priložnost, da je svetu zaupala tudi svojo plat škandala iz leta 1994. Hardingova je po olimpijskih igrah istega leta, kjer je osvojila osmo mesto, priznala svojo napako in dobila doživljenjsko prepoved tekmovanja v drsanju. V začetku 21. stoletja se je preizkusila tudi kot boksarka, danes pa se poskuša predvsem oddolžiti za napake iz preteklosti, ki sta jo zaznamovala tudi trpinčenje bivšega moža in mame.

Montevideo, Bog te je videl (Montevideo, Bog te video, 2010) ─ jugoslovanska nogometna reprezentanca

Zgodovinski uspeh reprezentance Jugoslavije na prvem svetovnem prvenstvu v nogometu v Montevideu leta 1930 je bil navdih za nastanek filma Montevideo, Bog te je videl. Zgodba nas popelje na priprave nogometne reprezentance Kraljevine Jugoslavije za nastop na prvem prvenstvu, ki je bilo istega leta odigrano v urugvajskem glavnem mestu. Na zaključni turnir je bila povabljena tudi tedanja jugoslovanska reprezentanca, ki naj bi bila sestavljena iz srbskih in hrvaških igralcev, a so Hrvatje nastop bojkotirali zaradi selitve sedeža nogometne zveze iz Zagreba v Beograd. Zato so v moštvu nastopili izključno srbski igralci, reprezentanco so sestavili iz igralcev velikih beograjskih rivalov.

Napovednik filma Montevideo, Bog te video:

Največje zvezdnika takratne ekipe sta bila Aleksandar Tirnanić - Tirke in Blagoje Marjanović – Moše. Reprezentanca je na kolena spravila močno favorizirano Brazilijo in se na koncu prebila do tretjega mesta, kar še danes velja za eno najboljših uvrstitev katere koli ekipe z območja nekdanje skupne države na svetovnih prvenstvih. Glasbo za film je prispeval slovenski glasbenik Magnifico, njegova pesem Pukni zoro pa je v Srbiji ponarodela in je postala skoraj himna.

Ali (Ali, 2001) ─ Muhammad Ali

Boksar Muhammad Ali je bil navdih za nastanek filma z naslovom Ali, v katerem je glavno vlogo prevzel Will Smith. Film se vrti okoli življenja ameriškega boksarja, natančneje na deset let njegove poti med leti 1964 in 1976. Zgodba zajema Alijevo spreobrnitev k islamu, njegove kritike vietnamske vojne, njegove vrnitve k boksu leta 1971 in osvojitve naslova svetovnega prvaka tri leta kasneje, ko je ugnal Georga Foremana.

Muhammad Ali in Will Smith. Foto: Getty Images

Muhammad Ali je trikratni svetovni boksarski prvak v težki kategoriji in splošno velja za najboljšega boksarja v težki kategoriji vseh časov. Kot amaterski boksar je osvojil zlato olimpijsko medaljo v poltežki kategoriji na Poletnih olimpijskih igrah 1960 v Rimu, kasneje pa je kot prvi trikrat osvojil naslov svetovnega boksarskega prvaka v težki kategoriji. V svoji karieri je doživel le pet porazov (štiri z odločitvijo in le enega s prekinitvijo) in izjemnih 56 zmag (37 s prekinitvijo in 19 z odločitvijo). Ali je bil znan po svojem neobičajnem boksarskem slogu, pred dvoboji pa je svoje nasprotnike zmeraj po televiziji. Ali še danes velja za ikono boksa.

Trener Carter (Coach Carter, 2005) ─ Ken Carter

Film sloni na resničničnih dogodkih srednje šole Richmond, kjer je trener Ken Carter, ki ga v filmu upodablja Samuel L. Jackson, suspendiral svojo neporaženo košarkarsko ekipo, zaradi slabih šolskih uspehov. Carter je leta 1999 pristal na naslovnicah vseh večjih časopisov. Ken Carter je bil pred vlogo trenerja uspešni trgovec s športno opremo, ki je nato sprejel delo trenerja košarkarske ekipe na svoji nekdanji srednji šoli. Že na začetku je imel težave z obnašanjem in odnosom mladih košarkarjev, še bolj pa njihova košarkarska igra. Ken je s strožjim režimom začel dosegati rezultate, a na račun tega košarkarji nazadujejo pri izobrazbi.

Ken Carter (desno) s Samuelom L. Jacksonom. Foto: Getty Images

Čudež (Miracle, 2004) ─ ameriška hokejska reprezentanca

Ameriški hokejisti so leta 1980 poskrbeli za enega največjih športnih čudežev do danes in so s svojim norim dosežkom postali tudi navdih za film z naslovom Čudež. Film govori o čudežu na ledu, ki so ga pred 39 pripravili ameriški hokejisti. Ekipa ZDA se je v finalu zimskih olimpijskih iger 1980 v Lake Placidu spopadla z "rdečim strojem" Sovjetske zveze, ki je osvojila zlato odličje na prejšnjih štirih olimpijadah. Sovjetski mojstri so veljali za nepremagljive, ameriški študentje pa so takrat v dvorani Olimpijskega centra v Lake Placidu spodnesli favoriziran sovjetski rdeči stroj in s presenetljivo zmago, še zdaj eno največjih v zgodovini olimpijskih hokejskih tekem, čudežem na ledu, kot so ga pozneje poimenovali, tlakovali pot do drugega in za zdaj zadnjega olimpijskega hokejskega zlata.

Herb Brooks je leta 1980 vodil ameriško hokejsko reprezentanco. Foto: Reuters

Selektorsko vlogo ZDA je opravljal nekdanji reprezentant in olimpijec Herb Brooks, ki je imel s tekmovanjem petih krogov in ameriško reprezentanco nekaj neporavnanih računov, saj je leta 1960 kot zadnji izpadel iz ameriške reprezentance.

Pelé: Rojstvo legende (Pelé: birth of a legend, 2016) ─ Pelé

Brazilski nogometni velemojster Pelé je osrednji lik istoimenskega filma z naslovom Pelé: Rojstvo legende. Brazilec s pravim imenom Edson Arantes do Nascimenta je športna legenda, ki je za vselej spremenila svet nogometa, ter narodni junak, ki je nosil sanje svoje domovine. Navdihujoča biografska drama spremlja Pelétov meteorski vzpon: od čiščenja tal, da bi preskrbel družino, do fantastičnega nogometaša, ki je z neverjetnim slogom povedel Brazilijo do prve zmage ter pri rosnih sedemnajstih postal najmlajši zmagovalec v zgodovini svetovnega pokala.

Pelé je v nogometu pustil ogromen pečat. Foto: Twitter

Film se osredotoča na težko otroštvo Brazilca, njegov odnos z očetom in razvoj njegove usklajene igre z obema nogama, izvrstnega preigravanja in zaključkov, ki so za vedno zaznamovali svet nogometa. V svoji karieri je Pelé zadel več kot tisoč golov in z brazilsko državno reprezentanco osvojil tri naslove svetovnega prvaka. Zanjo je igral 97 tekem in dosegel 77 zadetkov.

Deskarka z dušo (Soul Surfer, 2011) ─ Bethany Hamilton

Film spremlja resnično zgodbo najstniške deskarke Bethany Hamilton, ki je pri napadu morskega psa leta 2003 izgubila roko, a je z odločnostjo in neomajno vero premagala vse težave in vnovič dosegla naslov prvakinje. Po srhljivem dogodku, ko ji je pri 13 letih morski pes odgriznil roko vse do rame, je svoje vtise o težki izkušnji zapisala tudi v biografiji, na kateri temelji tudi film.

Deskarka Bethany Hamilton z igralko AnnoSophio Robb. Foto: Getty Images

Hamiltonovo sta lastna volja in prepričanje pognala nazaj na vrh športne discipline in tako je svojo tragično izgubo spremenila v navdihujoče sporočilo drugim. Bethany se je že mesec dni po nesreči vrnila na desko. Zaradi telesnega hendikepa se je deskanja morala naučiti na novo oziroma se mu prilagoditi, leta 2009 pa je osvojila naslov svetovne mladinske podprvakinje v deskanju. Hamiltonovo je v filmu upodobila igralka AnnaSophia Robb, njena starša pa igralski zvezdi Helen Hunt in Dennis Quaid.

Ledene Steze (Cool runnings, 1993) ─ jamajška bob ekipa

Ledene steze je ameriški komični film iz leta 1993, ki ga je navdihnil debi jamajške ekipe v bobu na Zimskih olimpijskih igrah 1988 v Calgaryju v Kanadi. Film, ki temelji na komičnih prigodah bob ekipe je ob predvajanju v kinodvoranah po vsem svetu prinesel 154.856.263 dolarjev prihodkov, od tega slabih 69 milijonov v ZDA in Kanadi. Po resnični zgodbi posneta komedija spremlja štiri jamajške športnike, ki v bobu tekmujejo na zimskih olimpijskih igrah. Z maloštevilnimi viri in skoraj brez znanja o zimskem športu je za štiri Jamajčane preizkušnja bolj podobna vzponu po hribu navzgor – ko se za zlato medaljo potegujejo na igrah v Calgaryju in na koncu osvojijo srca gledalcev.

Jamajška bob ekipa na olimpijskih igrah leta 1988. Foto: Getty Images

Originalno zasedbo jamajške bob ekipe, ki je leta 1988 prvič nastopila na zimskih olimpijskih igrah so sestavljali Devon Harris, Dudley Stokes, Michael White, Freddy Powell in Chris Stokes. Ekipa ni končala nastopa, saj je v zadnji vožnji odstopila, a so kljub temu pustili velik pečat. Jamajška bob ekipa je nastopala tudi na olimpijskih igrah 1992, 1995, 1998, 2002 in 2014, lani pa je Jamajka nastopili tudi z žensko zasedbo v bobu.

Bitka med spoloma Battle of the sexes, 2017 ─ Billie Jean King in Bobby Riggs

Septembra leta 1973 se je odvila najbolj slavna športna bitka med spoloma, saj sta se pomerila takrat 45-letni nekdanji šampion Bobby Riggs in takratna najboljša teniška igralka sveta Billie Jean King. Tekma je postala najbolj gledan športni dogodek vseh časov in je postala navdih tudi za film. Film pojasnjuje ozadje življenje dveh teniških šampionov. V času obračuna je bilo zelo aktualno tudi gibanje za enakopravnost žensk.

Emma Stone (bela obleka) je v filmu upodobila Billie Jean King (moder suknjič), Steve Carrell (drugi z leve) pa je upodobil že preminulega Bobbyja Riggsa. Foto: Getty Images

Riggs in Kingova sta takrat bila tudi osebne boje. Billie Jean King se je goreče borila za pravice žensk, hkrati pa je imela težave tudi z lastno krizo identite, Riggs pa se je boril z odvisnostjo od iger na srečo. Ameriško teniško igralko v filmu upodablja Emma Stone, vloga Riggsa pa je pripadla Stevu Carrellu. Tekmo si je leta 1973 po TV sprejemnikih ogledalo okoli 90 milijonov ljudi, na štadionu Houston Astrodome pa si je teniški obračun ogledalo 30 tisoč 472 gledalcev, kar še danes velja za rekord obiskanosti teniškega srečanja v ZDA.

