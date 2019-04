Mnogi že komaj čakajo, da se vrne #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teniški igralci in igralke so ta teden zakorakali na peščena teniška igrišča, kjer trenutno zelo dobro igrata tudi naši Polona Hercog in Tamara Zidanšek. Letos bo po dolgem času na rdeč pesek stopil Roger Federer, eden najboljših teniških igralcev vseh časov. V zadnjih nekaj letih je to obdobje teniške turneje ponavadi rezervirano za Rafaela Nadala. Mu Baselčan, ki je letos v odlični formi, lahko pokvari načrte?

Pobrskali smo po zgodovini in našli deset ključnih dogodkov na peščenih igriščih za Rogerja Federerja:

1. Od zadnjega dvoboja na pesku danes mineva 1.064 dni

Roger Federer je letos razveselil ljubitelje tenisa, ko je sporočil, da bo po letu 2016 znova igral na pesku. Po zadnjih informacijah bo igral na teniškem turnirju serije masters v Madridu, morda tudi v Rimu, prav tako pa ga bomo lahko gledali na vrhuncu sezone na pesku – na OP Francije. Danes mineva natanko 1.064 dni oziroma dve leti, deset mesecev in 30 dni, odkar je Federer odigral svoj zadnji uradni dvoboj na pesku.

Roger Federer je nazadnje na pesku igral leta 2016 na turnirju v Rimu. Foto: Gulliver/Getty Images

2. Kdaj je odigral svoj zadnji dvoboj?

Njegovi navijači so ga nazadnje lahko na pesku gledali leta 2016 na turnirju v Rimu, kjer se je prebil do tretjega kroga. Takrat je bil njegov nasprotnik Avstrijec Dominic Thiem. Avstrijec ga je premagal po dveh nizih (7:6 (2), 6:4). Po tistem dvoboju je Federer igral le še na travi, vse tri turnirje (Stuttgart, Halle in Wimbledon) pa je končal v polfinalu.

3. Ena in edina lovorika na turnirju za grand slam na pesku

Na teniški turneji so v sezoni na sporedu štirje turnirji za grand slam. Eden izmed njih poteka tudi na pesku – OP Francije. Federer jih je do zdaj zbral dvajset, kar je največ v zgodovini tenisa. Švicarju, ki je na Roland Garrosu prvič igral leta 1999, je pokal mušketirjev uspelo dvigniti le enkrat, in sicer leta 2009, ko je v finalu premagal Robina Söderlinga. Tisti finale je dobil po treh nizih (6:1, 7:6 (1), 6:4).

4. Najbolj čustvena zmaga na peščenem igrišču

Prvo in edino zmago na OP Francije bi lahko označili tudi za najbolj čustveno. Ob slavnostni podelitvi Roger Federer ni mogel zadrževati solz, kar je bil dokaz tega, kako veliko mu je pomenila zmaga v Parizu. Po letu 2009 je na OP Francije igral še leta 2011, a ostal praznih rok.

Roger Federer in Rafael Nadal sta na pesku odigrala 15 dvobojev, Federer je Španca premagal le dvakrat. Foto: Gulliver/Getty Images

Lahko bi rekli, da je njegova največja mora na pesku Rafael Nadal oziroma kralj peska, kot ga mnogi imenujejo. Z gotovostjo lahko zapišemo, da sta to teniška igralca, ki sta v zadnjem desetletju najbolj zaznamovala tenis. Rafael Nadal je Federerja premagal v vseh štirih medsebojnih finalih na OP Francije. Na pesku sta odigrala 15 dvobojev, Federer pa je zmagal le dvakrat. Uspelo mu je leta 2007 v Hamburgu in na turnirju serije masters v Madridu leta 2009.

6. Zadnjič je peščeno lovoriko dvignil v Turčiji

Od njegove zadnje turnirske zmage na pesku so minila že skoraj štiri leta. Roger Federer se je svoje zadnje turnirske zmage na tej podlagi veselil 3. maja 2015 v Istanbulu. Takrat se je v finalu pomeril z Urugvajcem Pablom Cuevasom. Dvoboj se je končal po dveh nizih, Švicar pa ga je dobil z izidom 6:3, 7:6 (11).

Roger Federer je od leta 1998 na pesku zbral 207 zmag in 68 porazov. Foto: Gulliver/Getty Images

7. Na pesku je do zdaj dosegel 207 zmag

Danes 37-letni Roger Federer je od leta 1998 odigral nekaj več kot 1.500 dvobojev, natančneje 1.532 (če upoštevamo Davisov pokal, olimpijske igre, Hopmanov pokal, Laver Cup in turnirje serije challenger). Njegovo skupno razmerje zmag in porazov kaže, da je v svoji karieri zmagal na 1.249 dvobojih, igrišče pa je s sklonjeno glavo zapustil le 283-krat. Daleč največ zmag je dosegel na trdi podlagi (599), medtem ko je na pesku zbral 207 zmag in 68 porazov.

8. Prvo zmago na pesku dosegel v Nemčiji

Federer je na turnirjih serija ATP začel nastopati leta 1998. Na svojo prvo turnirsko lovoriko na pesku je moral čakati kar pet let. Zmagal je leta 2002 na turnirju v Hamburgu, ko je v finalu premagal Marata Safina (6:1, 6:3, 6:4). Na naslednjo zmago na pesku je moral čakati natanko eno leto, saj je leta 2003 slavil v Münchnu.

Foto: Gulliver/Getty Images

Hamburg je tudi mesto, kjer se je Federer največkrat veselil zmage na pesku. Tam je zmagal kar štirikrat. Prvič leta 2002, nato pa je lovoriko dvignil še v letih 2004, 2005 in 2007. Skupno je na pesku osvojil 11 turnirskih lovorik.

10. Prvi dvoboj, ki ga je igral na pesku

Kot smo že omenili, je na prvem turnirju serija ATP igral leta 1998. Priložnost so mu dali švicarski organizatorji turnirja v Gstaadu, kjer se je poslovil v prvem krogu. Svoj prvi dvoboj je odigral z Argentincem Lucasom Arnoldom in ga izgubil z izidom 6:4, 6:4.