"Ko smo bili v Istanbulu, so nas navijači ponesli do zlate kolajne," je pred dnevi ob invaziji slovenskih navijačev v Miami, kamor se jih je odpravilo okoli 2.500, dejal zlati slovenski košarkarski kapetan Goran Dragić. Slovenski navijači so v zadnjih dveh desetletjih vedno znova med najštevilčnejšimi in najglasnejšimi podporniki slovenskih reprezentanc in športnikov na velikih tekmovanjih. Slovenija je ponosna na svoje športnike, za vas pa smo zbrali deset najbolj odmevnih slovenskih navijaških romanj.

Istanbul ─ evropsko prvenstvo v košarki 2017

Še kako živ je spomin na 17. september 2017, ko je slovenska košarkarska reprezentanca osvojila zgodovinski naslov evropskih prvakov. V Istanbulu, kjer so bili zaključni boji, je Slovenijo, ki je kot edina dobila vseh devet tekem na turnirju, podpirala množica navijačev. V polfinalu proti Španiji se je zbralo okoli tisoč Slovencev, za zgodovinsko prvo finale na evropskih prvenstvih, kjer se je Slovenija pomerila s Srbijo, pa je z Brnika v Turčijo poletelo 11 letal, številni so se na tribune dvorane Sinana Erdema podali v lastni režiji, številni so se na dolgo pot podali tudi z avtomobili.

V Istanbulu se je zbralo okoli sedem tisoč slovenskih navijačev. Foto: Vid Ponikvar

V četrto največje mesto na svetu je pripotovalo približno sedem tisoč privržencev slovenske reprezentance, kar je slovenski košarkarski rekord, po neuradnih podatkih pa vseevropski rekord. Na nobenem evropskem prvenstvu naj ne bi bilo toliko tujih navijačev, kot je bilo slovenskih v Istanbulu. Na krilih izjemnega vzdušja, napevov "Kdor ne skače ni Sloven'c," "dejmo, Slovenci", in ob noriji na ritme Golice so bili slovenski navijači v Turčiji šesti igralec na parketu.

Slovenska norija v Istanbulu, foto: Vid Ponikvar

1 / 33 2 / 33 3 / 33 4 / 33 5 / 33 6 / 33 7 / 33 8 / 33 9 / 33 10 / 33 11 / 33 12 / 33 13 / 33 14 / 33 15 / 33 16 / 33 17 / 33 18 / 33 19 / 33 20 / 33 21 / 33 22 / 33 23 / 33 24 / 33 25 / 33 26 / 33 27 / 33 28 / 33 29 / 33 30 / 33 31 / 33 32 / 33 33 / 33

Nizozemska in Belgija ─ evropsko prvenstvo v nogometu 2000

Istanbulska norija se je po obisku slovenskih navijačev močno približala evropskemu prvenstvu v nogometu leta 2000 v Belgiji in na Nizozemskem, ki je bilo prvo prvenstvo stare celine, na katerega se je uvrstila slovenska nogometna reprezentanca. Bilo pa je tudi prvo pravo romanje navijačev onkraj slovenskih meja. Na drugi tekmi skupinskega dela v Amsterdamu proti Španiji se je zbralo več kot 10 tisoč Slovencev, ki so na tekmo potovali tudi po 18 ur.

Slovenski navijači so na Nizozemskem pričarali izjemno vzdušje. Foto: Reuters Nizozemska prestolnica je bila tisto sončno nedeljo slovenska, tramvaj in metro pa sta skoraj iztirila, ko so ljudje med vožnjo poskakovali ob prepevanju vedno izredno priljubljenega refrena "Kdor ne skače, ni Sloven'c". Na trgu Damm v središču mesta se je odvil tudi koncert tria Vlado Kreslin, Pero Lovšin in Zoran Predin, ki so ob nogometni himni Slovenija gre naprej pričarali izvrstno vzdušje.

Slovenski nogometaši so s svojimi predstavami navdušili navijače. Foto: Reuters

Slovenija je na evropskem prvenstvu igrala v skupini C, v kateri so bile poleg Slovenije še Jugoslavija, Španija in Norveška. Slovenski nogometaši so na prvi tekmi remizirali z Jugoslavijo (3:3). Na tekmi s Španijo, kjer je Slovence spremljalo največ navijačev, so varovanci Srečka Katanca klonili z 1:2, zadnje srečanje v skupinskem delu proti Norveški pa se je končalo brez zadetkov, zato se je Slovenija od tekmovanja poslovila po prvem delu, a kljub temu naredila močan vtis.

Norija na Nizozemskem. Foto: Reuters

Srbija in Črna gora ─ evropsko prvenstvo v košarki 2005

Med začetnike slovenskih romanj zagotovo spada tudi evropsko prvenstvo leta 2005 v takrat še Srbiji in Črni gori. Takratni slovenski selektor Aleš Pipan je v moštvu zbral najboljše posameznike, navijači pa so zaradi bližine drli v srbsko prestolnico. Ob slovenskih napevih, oblečeni v navijaške majice in opremljeni z zastavami na licih, so slovenski navijači na košarkarskih prvenstvih takrat prvič zares opozorili nase.

V sedmem poskusu je reprezentanca leta 2005 le premagala urok in naposled prišla do odmevne uvrstitve. Četa Aleša Pipana je prvenstvo končala na šestem mestu in si zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu 2006 in hkrati tudi na EP 2007. Kljub veselju ob napredku pa ni bilo malo tistih, ki so menili, da so imeli Slovenci v prestolnici nekdanje skupne države na dlani še odmevnejšo uvrstitev. Pipanova četa je v uvodnem delu pred večtisočglavo množico slovenskih navijačev v dvorani Pionir na kolena spravila izbrane vrste Francije, BiH in takrat izjemne Grčije. V četrtfinalu je Slovenija, kljub bučni podpori iz tribun, izgubila proti Nemčiji. Dirk Nowitzki je s soigralci Slovencem zaprl vrata boja za odličje, a slovenska izbrana vrsta je nato na odločilni tekmi za šesto mesto ugnala Hrvaško in se uvrstila na svetovno prvenstvo.

Slovenci so v Beogradu osvojili šesto mesto. Foto: Reuters

Dogajanje na tribunah je vrhunec doseglo na četrtfinalni tekmi proti Nemčiji, ko se je v beograjski Areni zbralo več kot deset tisoč Slovencev. Navijanje za košarkarsko reprezentanco od takrat ne pojenja, saj ima izbrana vrsta na vsakem velikem tekmovanju izjemno podporo s tribun.

Hrvaška ─ evropsko prvenstvo v rokometu 2018

Slovenska rokometna reprezentanca je lani januarja nastopila na evropskem prvenstvu v rokometu na Hrvaškem. Slovensko četo je zaradi uspeha leto pred tem, ko so Slovenci na svetovnem prvenstvu po živčni drami osvojili bron, spremljala množica slovenskih navijačev. Že na prvi tekmi skupinskega dela je za Slovenijo v Zagrebu pesti stiskalo okoli tri tisoč slovenskih navijačev, na srečanje z Makedonijo pa so se mnogi odpravili z navijaškim vlakom. Iz tekme v tekmo je bilo navijačev več, ti pa so z vzklikanjem in navijaškimi opravami opozarjali na vsakem koraku.

Slovenijo je na Hrvaškem na vsaki tekmi pospremila večtisočglava množica. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Tudi v drugem delu prvenstva, kjer je Slovenija igrala v Varaždinu, je imela četa Veselina Vujovića veliko podporo. Prvenstvo, ki so ga zaznamovale tudi sporne sodniške odločitve, se sicer ni končalo po slovenskih željah, saj so sanje o polfinalu po remiju s Češko v drugem delu prvenstva splavale po vodi. Slovenci so na koncu osvojili osmo mesto.

Slovenski navijači v Zagrebu, foto: Žiga Zupan/Sportida

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Bischofshofen ─ novoletna turneja v sezoni 2015/16

Izjemni navijaški kulisi v režiji slovenskih privržencev smo bili priča tudi leta 2016, ko je Peter Prevc v Bischofshofnu postal zmagovalec novoletne turneje. Uspeh najstarejšega od bratov Prevc je v Avstriji uradno pospremilo okoli pet tisoč slovenskih navijačev, neuradno pa vsaj dva tisoč več. Prevc je zmago v skupnem seštevku potrdil še z zmago na posamični tekmi.

Peter Prevc pozdravlja množico slovenskih navijačev. Foto: Sportida

"Mislim, da je bil to eden od najlepših dni v življenju. Izjemno veliko slovenskih navijačev, kot da bi bil že konec sezone v Planici, ne pa sredi nje v Bischofshofnu. Veliko število slovenskih zastav je pospremilo mojo osvojitev zlatega orla," je po osvojitvi novoletne turneje takrat povedal Prevc.

Le nekdaj dni po Bischofshofnu podobna navijaška kulisa tudi na Kulmu. Foto: Sportida

Podoben scenarij se je odvil tudi nekaj dni pozneje na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu, kjer je Peter Prevc postal svetovni prvak. Polet dolg 244 metrov in nov rekord kulmske skakalnice je pod letalnico bučno pozdravila večtisočglava množica slovenskih navijačev. Iz Slovenije se je na dan posamične tekme v poletih proti približno tri ure oddaljenemu Kulmu podalo več kot 50 avtobusov.

Južna Afrika ─ svetovno prvenstvo v nogometu 2010

Da za slovenske navijače nobena destinacija ni preveč oddaljena, so nogometni navdušenci dokazali leta 2010, ko je Slovenija nastopila na svetovnem prvenstvu v Republiki Južni Afriki, ki je bilo prvo in do zdaj edino svetovno prvenstvo v Afriki. Slovenija se je po osmih letih znašla na največjem tekmovanju in že na prvem srečanju ob zvokih vuvuzel dočakala tisto, o čemer so sanjali Katančevi varovanci v Južni Koreji. V Johannesburg se je odpravilo nekaj sto slovenskih privržencev, ki so v zeleni barvi in z navijanjem nase opozorili v eni izmed najstarejših držav v Afriki.

Slovenski navijači v Južni Afriki. Foto: Vid Ponikvar

Evforija med slovenskimi privrženci je rasla iz tekme v tekmo, Slovenci pa so navduševali s svojimi predstavami. Varovanci Matjaža Keka so na prvi tekmi porazili Alžirijo, po nesrečnem razpletu, remiju z ZDA in porazu z Anglijo, pa so se morali posloviti že po prvem delu prvenstva. Če bi Slovenija premagala Američane, bi se takrat že uvrstila med 16 najboljših, kar bi bila senzacija brez primere, tudi tako pa so Slovenci s predstavami zadovoljili pričakovanja navijačev.

Nad Slovenci so bili navdušeni tudi domačini. Foto: Vid Ponikvar

Evforija pa je vladala tudi v Sloveniji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Francija ─ Tour de France 2018

Poseben čar so lanskemu Tour de France dodali slovenski navijači, ki so slovenskega kolesarja Primoža Rogliča najbolj bučno pospremili na 12. etapi čez Alpe. Roglič je na cilj etape, Alpe d'Huez, 1.850 metrov nad morjem, pripeljal v družbi eminentnih kolesarskih imen in ciljno črto prečkal kot šesti. Ob progi ga je spodbujalo okrog 150 slovenskih navijačev, ki so četrto serpentino pod vrhom obarvali povsem slovensko. Opremljeni s slovenskimi zastavami, navijaškimi rekviziti, dimnimi bombami in oblečeni v majice z Rogličevim logotipom so prepevali slovenske pesmi, vzeli pa so si tudi čas za Zdravljico.

Četrta serpentina pod vrhom je bila povsem slovenska. Foto: zajem zaslona

Roglič je dirko po Franciji končal na izjemnem četrtem mestu, na 19. etapi pa je suvereno za sabo pustil vse tekmece.

Italija ─ motokros

Izjemno podporo ima na tekmah motokrosa predvsem na velikih nagradah Italije slovenski motokrosist Tim Gajser. Lani se jih je na tekmi za VN Trentina zbralo okoli dva tisoč, pripravili so pravi spektakel. Slovenski navijači so ob progi Pietramurata znova zasedli zdaj že tradicionalni "slovenski ovinek", Gajser pa je tekmo končal na sedmem mestu. Leto pred tem se je na istem mestu zbralo tri tisoč slovenskih privržencev, takrat je bil slovenski motokrosist drugi.

Tim Gajser ob podpori več tisoč slovenskih navijačev. Foto: Andreja Prel/AMZS

Veliko tekem motokrosa mine v rumeni barvi, tako na progi kot ob njej. Slovenski navijači na prizorišče vedno pridejo že zgodaj zjutraj in vedno znova poskrbijo za fantastično vzdušje. Ogromno navijačev se vedno zbere tudi v Mantovi, kjer se tekmuje za veliko nagrado Lombardije.

Neverjetni prizori v Trentinu. Foto: Matej Podgoršek

Slovaška ─ svetovno prvenstvo elitne divizije v hokeju na ledu 2011

Veliko število privržencev na velikih tekmovanjih vedno znova pritegne tudi slovenska hokejska reprezentanca. Nekaj tisoč navijačev se je leta 2011 zbralo na Slovaškem, kjer je slovenska izbrana vrsta nastopila na svetovnem prvenstvu elitne divizije. Slovenija se je v skupini A pomerila z domačini Slovaki, Rusi in Nemci. Kljub izjemni podpori s tribun, so slovenski hokejisti redni del končali z dvema porazoma po rednem delu in enem po kazenskih strelih, kar je v nadaljevanju pomenilo boj za obstanek, tam pa je Slovenija z zmago in dvema porazoma končala na končnem 16. mestu in izpadla iz elitne divizije.

Slovenska veselica pred dvorano v Bratislavi. Foto: Vid Ponikvar

Slovenski hokejisti so navdušili predvsem na prvi tekmi proti domačinom, ko so na krilih slovenskih navijačev dolgo upirali favoriziranim Slovakom, ki so na koncu zmagali s 3:1. Ogromno slovenskih hokejskih navdušencev se je zbralo tudi lani na svetovnem prvenstvu divizije A na Madžarskem in leta 2015 v Ostravi.

Navdušeni navijači v Bratislavi. Foto: Vid Ponikvar

Bolgarija ─ evropsko prvenstvo v odbojki 2015

Slovenski odbojkarji so oktobra leta 2015 v Sofiji s pomočjo okoli dva tisoč slovenskih navijačev postali evropski podprvaki. Pod vtisom dobro napolnjene dvorane, kjer se je skupaj zbralo 10.500 gledalcev, in glasnega navijanja slovenskih navijačev, so varovanci Andree Gianija osvojili srebrno odličje. V finalu so morali priznati premoč Franciji, pred tem pa so v polfinalu ugnali Poljsko.

Slovenski navijači so se z odbojkarji veselili srebra. Foto: Vid Ponikvar

S tem, ko se je Slovenija uvrstila med najboljše štiri na evropskem prvenstvu, je prišla v redko družbo držav, ki so bile od leta 2000 naprej v polfinalu evropskega prvenstva v vseh moštvenih športih v dvorani – košarki, rokometu in odbojki. Sloveniji je to uspelo leta 2004 v rokometu, leta 2009 v košarki in leta 2015 še v odbojki. Edine preostale države s tem dosežkom so Srbija, Španija, Rusija in Francija.

Preberite še: