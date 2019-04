Denar jabolko spora med boksarskim zvezdnikom in trenerjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji boksarski svetovni prvak v srednji kategoriji Kazahstanec Genadij Golovkin se je razšel z dolgoletnim trenerjem Abelom Sanchezom. Jabolko ogorčenega spora med njima, ki je vodil do konca dolgoletnega sodelovanja, je denar.

Kazahstanec Genadij Golovkin, ki je nedavno podpisal donosno pogodbo za šest dvobojev s podjetjem DAZN, je potrdil konec enega najbolj znanih partnerstev v boksarskem svetu.

"Rad bi sporočil, da sem sprejel veliko odločitev glede nadaljevanja kariere. Rad bi še naprej gradil na tem, kar sem naredil do zdaj, in se še naprej izboljševal. Zato ne bom več sodeloval z Abelom Sanchezom," je dejal 37-letni Golovkin.

Trener Sanchez: Nima nobene etike ali časti

Abel Sanchez je prepričan, da je za prekinitev sodelovanja kriv pohlep boksarja. Foto: Reuters Le malo za njim se je odzval tudi Abel Sanchez, ki je menil, da je za odločitev o koncu sodelovanja kriv pohlep boksarja. "Vztrajal je na nespoštljivem plačilu. Moja čast in dostojanstvo mi ne dovoljujeta, da bi se mu pustil kar tako. Škoda, da bodo pohlep, nehvaležnost in dejstvo, da nima nobene etike, integritete ali časti, končali najin odnos," je dejal Sanchez.

To pomeni, da bo imel Golovkin, ki je imel šampionske pasove WBA, WBC in IBF do lanskega septembra, ko je po sodniški odločitvi po 12 rundah izgubil proti Mehičanu Canelu Alvarezu, ob junijski vrnitvi v ring v svojem kotu novega trenerja.

Golovkin se je zahvalil Mehičanu za vse, kar ga je naučil o boksu. Foto: Reuters

"To zame ni bila lahka odločitev in ni odraz njegovega profesionalnega dela. Res je dober trener, zvest, pravi zvezdnik med boksarskimi trenerji," je še dejal Golovkin in se zahvalil Sanchezu za vse, kar ga je ta naučil o boksu.