Boksarski superzvezdnik padel na dopinškem testu

V krvi mehiškega boksarskega superzvezdnika Saula Alvareza so našli poživilo klenbuterol. Sedemindvajsetletni boksar trdno zavrača obtožbe in je za vse okrivil kontaminirano mehiško meso. Za zdaj povratni dvoboj s kazahstanskim tekmecem Gennadijem Golovkinom še ni ogrožen. Ostaja na urniku – 5. maj v Las Vegasu.

Na pozitiven dopinški test so se že odzvali v taboru Alvareza, ki so za sledi klenbuterola okrivili kontaminirano meso. To poživilo pomaga pri dihanju, kot tudi pri obnovitvi mišic in pomaga pri kurjenju maščob.

''Sem športnik, ki spoštuje pravila, vse skupaj me je zelo presenetilo in me po svoje zelo jezi. Nikoli nisem niti pomislil na kaj nedovoljenega,'' se brani Mehičan, ki je na dozdajšnjih 53. dvobojih izgubil le enkrat, po točkah ga je premagal le sloviti Floyd Mayweather.

''Opravil bom vse dodatne teste, da dokažejo mojo nedolžnost in razjasnijo to sramoto, ki me je doletela. Verjamem, da bo na koncu zmagala resnica,'' je še dodal.

Da vse skupaj res ni tako hudo, je potrdil tudi direktor svetovne protidopinške komisije (WADA) Daniel Eichner: ''Vrednosti prepovedane snovi so res v takih mejah, ki jih lahko povzroči zaužitje kontaminiranega mesa.''

Kot že rečeno, povratni dvoboj med boksarskima titanoma za svetovni v srednji kategoriji (WBA, WBC, IBC in IBO) ostaja na urniku za 5. maj v Las Vegasu. Prvi njun medsebojni dvoboj se je kontroverzno končal z remijem, čeprav je bil veliko boljši Kazahstanec.