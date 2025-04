Sinner zavrača namigovanja o neupravičeni ugodnejši obravnavi

"So me kritizirali, ker naj bi me obravnavali drugače, ampak to preprosto ni res. Nihče ni deležen posebne obravnave," je dejal v intervjuju za oddajo italijanske radiotelevizije Rai v torek zvečer.

"Bilo je toliko zaslišanj pri protidopinških organih, testiran sem bil morda več kot drugi," je nadaljeval Italijan, ki se bo predvidoma vrnil na tekmovanja na turnirju masters serije 1000 v Rimu prihodnji teden. Masters v Rimu bo trajal od 7. do 18. maja.

"Nočem odgovarjati ali se odzivati na prav vsako kritiko, svobodni so, da govorijo, kar hočejo, in pri tem tudi sodijo o ljudeh. Zame je pomembno, da vem, kaj se je zgodilo, bilo je težko in nikomur ne bi želel, da bi ničesar kriv prešel skozi to, kar sem šel jaz," je dodal zmagovalec zadnjega OP Avstralije.

Ker je bil marca 2024 pozitiven na testu za prepovedani steroid klostebol, je Sinner še enkrat pojasnil, kako so se sledi tega anabolika znašle v vzorcih, češ da je šlo za naključno onesnaženje z ročno masažo, ki jo je izvajal član njegove ekipe.

Agencija za teniško integriteto (Itia) je sprejela njegovo razlago, ki jo je Svetovna protidopinška agencija (Wada) izpodbijala pred mednarodnim športnim razsodiščem Cas v Lozani in zahtevala eno letni do dveletni suspenz.

Sinner in Wada sprejela dogovor

V začetku februarja sta Sinner in Wada dosegla dogovor o trimesečnem suspenzu, ki se bo končal 4. maja, dogovor pa je kritiziralo več igralcev, aktivnih in upokojenih, pa tudi njegova rojakinja in olimpijska prvakinja v plavanju, Federica Pellegrini.

"Po mojem mnenju, ko pride do takšne kontaminacije, kar se je zgodilo meni, ali če med jedjo nekaj vsrkaš oziroma pogoltneš, ne da bi se tega zavedal, kar se tudi lahko zgodi, zdravniki zatrjujejo, da s tem ne pridobiš več moči ali prodornosti. Gre za povsem drugo stvar, obstaja cel protokol," je vztrajal Sinner.

"Resnično sem težko sprejel trimesečni suspenz, saj po mojem mnenju nisem naredil ničesar narobe," je dejal.

Opisal je tudi, kaj je prestajal v tem času. "V teh 12 mesecih težav" je dosegel dno januarja na OP Avstralije, ko je čutil željo, da bi odnehal.

"V garderobi, v turnirski restavraciji se nisem počutil prijetno, drugi igralci so name gledali drugače," je dejal. "Ni mi bilo prav nič všeč, rekel sem si, da me tako živeti tenis zelo obremenjuje."

