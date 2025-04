Mednarodna agencija za teniško integriteto je Avstralcu Maxu Purcellu potrdila 18-mesečno izključitev iz športa zaradi kršitve protidopinških pravil, poroča AFP. Purcell se je strinjal s kaznijo in je priznal, da je 16. in 20. decembra 2023 prejemal intravenozne infuzije več kot 500 ml vitaminov. Dovoljena omejitev znaša 100 ml v obdobju 12-ur.

Sedemindvajsetletni Purcell je veljal za enega najboljših teniških igralcev v konkurenci moških dvojic. Leta 2022 je osvojil naslov na turnirju za veliki slam v Wimbledonu v dvojicah skupaj s kolegom Avstralcem Mattom Ebdenom, lani pa je z rojakom Jordanom Thompsonom prav tako v dvojicah slavil na OP ZDA, turnirju za veliki slam v New Yorku.

Izključitev iz tenisa se bo Purcellu končala 11. junija 2026, upoštevajoč čas, ki ga je že odslužil. Prav tako so mu odvzeli vse turnirske dosežke in denarne nagrade za obdobje med 16. decembrom 2023 in 3. februarjem 2024.

Priznal, da se je posluževal v športu prepovedanega postopka,

Pri Mednarodni agenciji za teniško integriteto (Itia) so kot olajševalno okoliščino pri izreku kazni upoštevali Purcellovo sodelovanje v postopku, priznanje krivde in posredovanje informacij. Purcell je priznal, da se je posluževal v športu prepovedanega postopka, s katerim naj bi si pridobil neupravičeno prednost.

"Pri tem primeru ne gre za igralca, ki je bil pozitiven na prepovedano dopinško snov. S primerom smo dokazali, da protidopinška pravila ne vključujejo le dopinga, ampak gre lahko tudi za prepovedane metode," je poudarila izvršna direktorica Itie Karen Moorhouse.

Avstralec je takoj po razkritju dejal, da je bil povsem uničen. Priznal je kršitev ter se decembra lani prostovoljno odločil za začasno izključitev iz športa. Zaradi suspenza je izpustil domači grand slam, januarsko odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu. Jannik Sinner je za zlorabo dopinga prejela znatno milejšo kazen. Foto: Guliverimage

Swiatek in Sinner s precej nižjo kaznijo

Primer Purcella je odmeval v svetu športa, potem ko sta nekdanja številka ena pri ženskah Iga Swiatek in številka ena pri moških Jannik Sinner za zlorabo dopinga prejela znatno milejšo kazen.

Swiatek je lani prejela enomesečno prepoved igranja, potem ko je bila pozitivna na prepovedano snov.

Sinner pa je februarja prejel trimesečno prepoved igranja, potem ko je bil marca lani dvakrat pozitiven na sledi steroida klostebol.