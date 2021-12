Nič od boksarskega spektakla na Japonskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prireditelji boksarskega obračuna za naslov svetovnega prvaka v srednji kategoriji med branilcem naslova Kazahstancem Genadijem Golovkinom in Japoncem Ryoto Murato, ki bi moral biti 29. decembra v Saitami, so sporočili, da so morali dvoboj odpovedati oziroma za nedoločen čas prestaviti, poroča agencija AFP.