Kazahstanski bog boksa ostaja vladar: Armenec mislil, da ga je zbil vlak #video

Genadij Golovkin vs. Vanes Martirosyan

Potem ko je zaradi dopinškega prekrška odpadel povratni dvoboj z Mehičanom Saulom Alvarezom, je tabor kazahstanskega boksarja za nasprotnika izbral izkušenega Martirosyana, ki na svojem 41. dvoboju v karieri ni bil dorasel nasprotnik Golovkinu.

Dvoboja je bilo po seriji močnih udarcev konec v drugi rundi. Armenec je v nekaj sekundah dobil pest močnih udarcev, po katerih se ni več pobral. ''Bilo je, kot bi me zbil vlak. To ni bil en udarec, ampak je padalo z vseh strani. To so bili udarci, ki jih do zdaj še nisem občutil,'' je po dvoboju čutil še na pol omotični Armenec.

Triple G ali po naše Trojni G je že 20. zapored ubranil svetovni naslov v srednji kategoriji in se na vrhu izenačil z ameriško legendo Bernardom Hopkinsom.

Kako se je dvoboj zaključil?

Gennady Golovkin crushes Vanes Martirosyan in round two to retain his middleweight titles #GGGVanes pic.twitter.com/ICHyQUKBTy — Ryan Songalia (@ryansongalia) May 6, 2018

Še v počasnem posnetku …: