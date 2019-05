Boks ostaja v programu OI v Tokiu 2020

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Boks, ki je na programu OI od leta 1904, tako ostaja olimpijski šport, so sporočili iz Moka, Aiba, ki je z 203 članicami tretja največja športna zveza na svetu, pa, če bodo tako odločile še članice Moka med 24. in 26. junijem, ne bo mogel pripraviti kvalifikacij in sodelovati v olimpijskem programu v japonski prestolnici. Ta odločitev bo po mnenju večine poznavalcev skoraj zagotovo sprejeta.

V Tokiu 286 boksark in boksarjev

Odločitev Moka pomeni, da bo v Tokiu sodelovalo 286 boksark in boksarjev, v osmih moških in petih ženskih kategorijah. Za organizacijo kvalifikacijskih turnirjev in olimpijskega zaključka v japonski prestolnici pa je bila ustanovljena posebna delovna skupina, ki jo vodi Morinari Watanabe, predsednik Mednarodne gimnastične zveze.

"Današnja odločitev je bila sprejeta v interesu športa in boksa," je v izjavi za javnost sporočil predsednik Moka Thomas Bach. Dodaj je, da to pomeni, "da bodo lahko boksarji izživeli svoje sanje in sodelovali na OI v Tokiu", ter dodal, da je tudi poskrbljeno, da se bo "Aiba soočila s posledicami".

Iz Moka so še sporočili, da bodo pripravili nov olimpijski boksarski koledar ter da bodo kvalifikacije za Tokio 2020 potekale med januarjem in majem prihodnje leto.

Aiba že nekaj časa v sporu z Mokom Novembra lani je Mok ustavil priprave Aibe za boksarska tekmovanja na prihodnjih OI. Aiba je že nekaj časa v sporu z Mokom, ki ji je očital neustrezno sojenje na OI, sporno financiranje, pomanjkljive protidopinške ukrepe in neustrezno vodenje zveze. Vse skupaj se je še zaostrilo novembra lani po zmagi Gafurja Rahimova na volilnem kongresu Aibe. Uzbekistanskega poslovneža, ki je 22. marca najavil odstop z mesta predsednika in ga je nadomestil Maročan Mohamed Moustahsane, ameriške oblasti obtožujejo sodelovanja v organiziranem kriminalu. Rahimov to sicer zanika. Moustahsane je četrti vodilni Aibe v zadnjih 18 mesecih. Pričakovati je bilo, da bo IO Moka že na letošnji marčevski seji odločil o dokončni olimpijski usodi boksa, a se to tedaj še ni zgodilo. Posebna preiskovalna komisija, ki jo vodi Srb Nenad Lalović, je tako danes ponovno poročala najvišjemu organu olimpijskega gibanja med obema kongresoma. Te so pokazale na napredek v organizaciji amaterskega boksa, a da so po mnenju vodstva Moka pomanjkljivosti še vedno velike. Aiba ima 14 milijonov evrov dolgov, ki naj bi jih pokrili Rusi. Poleg pomanjkljivih dopinških ukrepov, te so precej že popravili in povečali število kontrol, pa je pred tremi leti izbruhnila sodniška boksarska afera pred in na OI v Riu de Janeiru; kar 36 sodnikov in drugih uradnih oseb je bilo suspendiranih zaradi očitanih nepravilnosti.

