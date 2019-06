Tyson Fury se je "poigral" z Nemcem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tyson Fury je sinoči prvič po letu in pol stopil v ring in se proslavil z zmago. Fury je po hitrem postopku, dvoboj ni trajal niti dve rundi, premagal Nemca Toma Schwarza. Britanski boksar ima že nove načrte za prihodnost.

Tyson Fury je navdušil devettisočglavo množico v Las Vegasu, potem ko je po hitrem postopku na kolena spravil svojega nasprotnika Toma Schwarza. Ta mu tokrat ni bil dorasel nasprotnik. Tridesetletnik iz Manchestra je v Las Vegasu dosegel svojo najhitrejšo zmago.

Tyson Fury bo letos še enkrat boksal. Foto: Gulliver/Getty Images "Bil je dober udarec. Sem sem prišel, da naredim šov, in upam, da ste uživali. Tako kot sem tudi jaz," je po zmagi povedal Fury, ki bi se v ringu znova rad srečal z Deontayem Wilderjem. Z njim je boksal decembra leta 2018, borba pa na koncu ni prinesla zmagovalca.

"To leto bom še enkrat boksal, potem pa bomo šli na lov na Wilderja," je še dejal "Gipsy King", ki ima v svoji profesionalni karieri 28 zmag in en neodločen izid.

Romski kralj je bil sicer po dvoboju prepričan, da so ga sodniki oškodovali in da je on tisti, ki je prevladoval v 12 rundah, čeprav ga je Wilder dvakrat podrl na tla.

