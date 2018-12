Wilder: Pripravljen sem na revanšo s Furyjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva borba v sloviti dvorani Staples Center v Los Angelesu, kjer domuje tudi hokejsko moštvo slovenskega asa Anžeta Kopitarja LA Kings, se je končala brez zmagovalca in Wilder je tako ubranil naslov prvaka. Fury ni bil zadovoljen z odločitvijo sodnikov in si želi nove priložnost na povratnem dvoboju.

Britanec, ki nosi vzdevek Gipsy King (Romski kralj), je bil po dvoboju prepričan, da so ga sodniki oškodovali in da je on tisti, ki je prevladoval v 12 rundah, čeprav ga je Wilder dvakrat podrl na tla.

Ena od možnosti je, da bo povratni dvoboj prihodnje leto gostil London.

Wilder je za dvoboj prejel 14 milijonov dolarjev, Fury, sicer 20 kilogramov težji od tekmeca, pa deset milijonov.

"Dajmo navijačem, kar hočejo. Bil je izjemen boj in bilo bi odlično, če bi ga ponovila. Ni pomembno, kje. Sva dva najboljša borca na svetu, kar sva dokazala. Ko se pomerita dva bojevnika, je to recept za izjemno borbo," je prepričan Wilder.