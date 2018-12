Boksarski svet prepričan, da se je zgodila kraja: "Samo bolnik lahko to stori" #video

Epski boksarski obračun v Los Angelesu med svetovnim prvakom v težki kategoriji po verziji WBC, Američanom Deontayem Wilderjem, in Britancem Tysonom Furyjem se je končal brez zmagovalca, čeprav praktično vsi menijo, da je zmagovalec samo en – The Gipsy King.

Britanec bi z zmago spisal eno najlepših pravljic v športni zgodovini, a so mu jo sodniki zagodli in se na koncu odločili za remi, s katerim se ne strinja večina boksarskih poznavalcev.

Fury je pred tremi leti po zgodovinski zmagi nad Vladimirjem Kličkom, ko mu je pobral vse pasove, padel v hudo krizo in se spopadal z globoko depresijo. Tudi zredil se je do neprepoznavnosti in večkrat omenil, da je bil na tem, da naredi samomor. A se je vrnil letos poleti ter po le dveh ogrevalnih dvobojih odšel v ZDA in stopil v ring z za mnoge najboljšim težkašem na svetu.

So sodniki spet brcnili v temo? Da. 96,88% +

Ne. 3,13% +

Dominiral deset rund, a ostal brez zmage

Wilder se je z dvema nokdavnoma rešil gladkega poraza. Foto: Gulliver/Getty Images Izziva se ni ustrašil. Še več, prepričan je bil, da bo zrušil tudi neporaženega Wilderja. Ta je pred tem nanizal kar 40 zmag in 39 borb končal predčasno.

Fury je bil na dobri poti, dominiral je praktično ves dvoboj in bil v očeh večine nesporni zmagovalec. Wilder ga je sicer res dvakrat "položil", v deveti in 12. rundi, kar pa vseeno ne izniči prevlade v desetih rundah.

Kanadski sodnik Robert Tapper je s 114:110 zmago pripisal Furyju, Britanec Phil Edwards je ostal neodločen pri 113:113, medtem ko je v Mehiki rojeni sodnik Alejandro Rochin borbo s 115:111 prisodil Američanu in verodostojnost boksarskih sodnikov spet postavil na kocko.

Takih je vedno več, zato ne čudi, da se mnogi sprašujejo, ali je vse skupaj podkupljeno in dogovorjeno.

Statistika udarcev:

⬇️ Fight Breakdown:



🥊 Jabs landed:

🇬🇧 Fury - 46 from 223 = 21%

🇺🇸 Wilder - 40 from 248 = 16%



💥 Power Shots landed:

🇬🇧 Fury - 38 from 104 = 37%

🇺🇸 Wilder - 31 from 182 = 17%



🧐 Total:

🇬🇧 Fury - 84 from 327 = 26%

🇺🇸 Wilder - 71 from 430 = 17%



🤷‍♂️ Only one winner. pic.twitter.com/68gpkdNSAG — SPORF (@Sporf) December 2, 2018

Američan Deontay Wilder je za dvoboj prejel 14 milijonov ameriških dolarjev, Tyson Fury, sicer 20 kilogramov težji od tekmeca, pa deset milijonov.

Furyjev trener ogorčen

"Sem nismo prišli po denar ali da bi le preživeli dvoboj. Prišli smo po zmago in jo tudi dobili. Šokiran sem. Samo bolnik bi lahko storil to, kar so storili Tysonu," je bil po dvoboju vidno razočaran trener Britanca Ben Davison. Tako kot preostali boksarski svet, ki se zgraža nad odločitvijo Mehičana.

"Odločitev Rochina je slaba šala. Upam, da se po tem polomu upokoji in zapusti boksarski svet," je vpil tudi nekdanji svetovni boksarski prvak Paulie Malinaggi.

Tyson Fury ni taktiziral in sprejel borbo v ZDA. Mnogi so prepričan, da je tudi to prevesilo tehtnico v prid domačina. Foto: Gulliver/Getty Images

The Gipsy King je prepričan, da je svet videl dvoboj najboljših

Zelo profesionalno je odločitev sodnikov sprejel Fury. "Sva najboljša boksarja težke kategorije. Joshua, kje si? Reva!" se je takoj po dvoboju spomnil na rojaka, sicer svetovnega prvaka v vseh preostalih verzijah težke kategorije.

In dodal: "Šel sem v Ameriko, bil dvakrat na tleh, a po mojem mnenju vseeno zmagal v dvoboju. Šel sem tudi v Nemčijo in zrušil Klička. Bog blagoslovi Ameriko. The Gipsy King se je vrnil. Povratno srečanje bo, o tem bodite prepričani. Sva dva najboljša boksarja v težki kategoriji."

Fotogalerija Fury vs. Wilder (foto: Reuters):

1 / 13 2 / 13 3 / 13 4 / 13 5 / 13 6 / 13 7 / 13 8 / 13 9 / 13 10 / 13 11 / 13 12 / 13 13 / 13

Kako je mogoče, da je sploh vstal?

Wilder, ki je bil po dvoboju seveda prav tako prepričan, da je naredil dovolj za zmago, je zadržal pas svetovnega prvaka po verziji WBC. Američan je v zadnji rundi s kombinacijo desnega in levega krošeja "ujel" Britanca in ga še drugič v borbi položil na tla. Vsi so mislili, da je vsega konec, a je Fury vstal kot od mrtvih in v levjesrčnem slogu dokončal dvoboj.

Kombinacija, ki je v zadnji rundi položila Angleža:

"Božja roka je nocoj bedela nad mano in me postavila nazaj na noge. Moral sem vstati, da bi ljudem pokazal, da je mogoče vse, če le dovolj verjameš. Veliko ljudi trpi za depresijo in so povsem na tleh. Tudi sam sem dal to čez. Če je meni uspelo vse skupaj prebroditi, lahko tudi vam," je po brutalnem nokdavnu v zadnji rundi povedal globoko verni Anglež.

Anglež spet pel

Kot rečeno, ga neodločen rezultat v Staples Centru, kjer se je zbralo 18 tisoč gledalcev, ni potrl, na novinarski konferenci je tudi zapel. Veseljak, ki je pel že pred tremi leti v Düsseldorfu, je tokrat zapel uspešnico Dona McLeana American Pie. Najprej je pel sam, nato pa so se mu pridružili vsi prisotni.

Slabe volje ni bilo, na novinarski konferenci se je pelo: