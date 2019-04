Slovenski borci vseh starosti v Avstriji osvojili kar 40 medalj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Ornek Mikša iz ljubljanskega kluba Gepard je v slovensko bero prispeval dve zlati in eno bronasto medaljo.

Luka Ornek Mikša iz ljubljanskega kluba Gepard je v slovensko bero prispeval dve zlati in eno bronasto medaljo. Foto: Športni center Gepard/Facebook

Skoraj 1.200 bork in borcev vseh starostnih in težnostnih kategorij se je ta konec tedna v Avstriji merilo na kickboxing turnirju za svetovni pokal. Slovenske barve je zastopalo 70 tekmovalcev, osvojili pa so kar 40 kolajn, od teh 14 zlatih. Slovenska reprezentanca je bila sedma najuspešnejša na turnirju v Innsbrucku.

Samo kadet Luka Ornek Mikša iz ljubljanskega kluba Gepard je v slovensko bero prispeval tri odličja, zlati v "light contactu" in "kick-lightu", tema pa dodal še bron v "point fightingu". Vse v kategoriji do 47 kilogramov.

Jabolko ne pade daleč od drevesa

Tomaž in Tyra Barada. Foto: Športni center Barada/Facebook Dve zlati odličji je domov prinesla hčerka legende slovenskega kickboxinga Tomaža Barade. Tyra Barada je v konkurenci mladink do 46 kilogramov vse tekmice ugnala v "point-figtingu" in "kick-lightu".

Mladinec Evan Apollonio iz kickboxing kluba Koper je v disciplini "kick-light" nastopil v dveh težnostnih kategorijah, do 84 kilogramov je osvojil zlato, v do 89 kilogramov pa srebro.

Mikšev klubski kolega iz ljubljanskega Geparda Jakob Šimnic pa med člani v "kick-ligtu" do 63 kilogramov zlato in v "light-contactu" bron.

Skupaj kar slovenskih 40 odličij

Zlata odličja so osvojili še Eva Hribar (pf), Nina Kitek (lc), Žak Filip Glavnik (lc), Sven Hojs (lc), Luka Krel (lc), Petar Spasenić (kl), Mark Antonij Perkovič (kl) in Janez Peršolja v borbah po pravilih K-1.

S srebrom so se vrnili Lana Pratnemer (pf), Maša Kenjalo (pf), Larisa Žagar Slemenšek (lc), Staša Lipnik (lc), Erik Gartner (pf), Klemen Pograjc (pf), Luka Leskovar (pf) in Luka Vranek (kl), z bronom pa Nina Križaj (pf), Alin Brdar (pf), Maša Kenjalo (lc),Urša Terdin (lc), Jerneja Jenšterle (lc), Tomi Sešlar (pf), Nik Jamšek Grobelnik (pf), Tilen Repina (pf), Tilen Zajc (pf), Bian Nabernik (lc), Pia Zoja Glavnik (lc), Timotej Zajc (lc), Simon Zajec (lc), Sašo Klinc (K-1) in Nik Arnšek (K-1).

Najuspešnejši so bili madžarski borci, ki so pobrali 145 odličij, od teh 51 zlatih, Nemčija je bila druga s 133 medaljami (25 zlatimi), gostiteljica Avstrija pa tretja (109 medalj, 25 zlatih).

Preberite še: