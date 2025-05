Zakaj se večina nemških podjetij pri varnosti IT zanaša na "Made in EU"

Znak kakovosti "Made in EU" je v Evropi in Nemčiji zelo pomemben. To je pokazala nova reprezentativna raziskava proizvajalca informacijske varnosti ESET, ki jo je izvedlo tržno raziskovalno podjetje YouGov.

Zlasti zaradi trenutnih geopolitičnih razmer se postavlja vprašanje, na katere proizvajalce se lahko nemška podjetja še vedno zanesejo. Številne organizacije so namreč zaskrbljene, da tehnološka odvisnost povzroča pomanjkljivo, nedelujočo in tvegano zaščito. Izkazalo se je, da se 75 odstotkov nemških podjetij pri izbiri varnostne rešitve želi zanesti na proizvajalca iz Evropske unije. Skoraj polovica pa je te izzive že upoštevala in zamenjala rešitve za varnost IT.

"Rešitve za varnost IT iz Evropske unije imajo za podjetja jasne prednosti: pri evropskem ponudniku jim ni treba skrbeti za varstvo podatkov in skladnost," pojasnjuje Thorsten Urbanski, vodja pobude TeleTrust "IT Security made in EU" in direktor trženja za regijo DACH pri družbi ESET. "Trenutna raziskava kaže, da podjetja že dolgo skrbi izvor njihove varnostne rešitve IT. In to je dobro – organizacije v Nemčiji in Evropi bi se morale bolj kot kdajkoli prej vprašati, ali želijo svoje dragocene podatke predati neevropskim ponudnikom. Varnost IT je danes eno od najpomembnejših področij tveganj podjetja, zato bi jo morali zaupati le ponudnikom, ki sledijo evropskemu kanonu vrednot in za katere velja lokalno strogo varstvo podatkov."

Status quo: Evropska unija in ZDA prevladujeta na trgu informacijske varnosti

Na vprašanje o izvoru njihove varnostne rešitve IT je skoraj polovica (44 odstotkov) navedla, da se zanašajo na ponudnika iz EU. Dobra četrtina (28 odstotkov) uporablja rešitve proizvajalcev iz ZDA, skoraj petina pa ne ve, od kod izvirajo uporabljene varnostne rešitve. Druge države in regije, kot so Izrael, Združeno kraljestvo in Azija, so komajda zastopane. Obseg uporabe rešitev iz EU v posameznih panogah nemškega gospodarstva sicer dosega že 51 odstotkov.

Te ugotovitve razkrivajo, da nemška podjetja sicer še upravičujejo uporabo ameriških rešitev, vendar se večina zdaj osredotoča na evropske rešitve. Eni glavnih razlogov za to so stroga zakonodaja o varstvu podatkov in trenutni napeti odnosi med ZDA in njihovimi EU-zaveznicami.

Izvor je pomemben: podjetja so bolj komunikativna

Na splošno dve tretjini (67 odstotkov) anketirancev navajata, da jim je izvor njihove varnostne rešitve IT pomemben, le vsakemu osmemu je vseeno. Glede na nedavne napetosti med ZDA in Evropo jih skoraj polovica razmišlja o zamenjavi proizvajalca. Večja podjetja z 250 ali več zaposlenimi želijo zamenjati ponudnike v večji meri kot manjše organizacije.

"Še posebej velika podjetja so pozorna na to, ali proizvajalec varnostnih rešitev IT posluje v istem pravnem okviru kot oni," pravi Urbanski. "Rešitve, ki delujejo na podlagi varovanja podatkov in zanesljivo, so tu brez dvoma v prednosti. Večja, kot je organizacija, večjo težo ima vsak varnostni incident ali incident v zvezi z varstvom podatkov."

Naraščajoče povpraševanje evropskih proizvajalcev informacijske varnosti

Tisti, ki želijo spremembo, poznajo le eno smer: nazaj v Evropo. Tri četrtine (75 odstotkov) organizacij v Nemčiji, ki so pripravljene na spremembo, se obrača na ponudnike iz EU – v vseh panogah, na vseh položajih in v vseh starostnih skupinah anketiranih. Pri tem imajo odločilno vlogo standardi varstva podatkov. S trditvijo, da bi morala podjetja dati prednost evropskim ponudnikom varnostnih rešitev IT, ki izpolnjujejo lokalne standarde varstva podatkov, se strinjajo celo štirje od petih vprašanih!

"Proizvajalci iz Evropske unije lahko zagotovijo boljše varstvo podatkov kot njihovi neevropski konkurenti," nadaljuje Urbanski. "Ponudniki kibernetske varnosti iz EU ne povezujejo le svojega geografskega porekla. So bolj zavezani evropskim vrednotam kot ponudniki iz drugih regij."

Poleg tega trenutne geopolitične razmere mnogim dopuščajo dvome o zanesljivosti neevropskih partnerjev. Ti dvomi so pri številnih podjetjih sprožili pomembna vprašanja, kot so, ali je lahko njihova lastna varnostna rešitev dezaktivirana na daljavo ali ima celo vgrajena zadnja vrata, ki omogočajo dostop do dragocenih podatkov, ali bodo lastni rešitvi tudi v prihodnje zanesljivo zagotovljene posodobitve?

Varstvo podatkov "Made in EU" je obvezno, prosti slog ni priporočljiv

Zaradi hitro spreminjajočega se globalnega dogajanja so pozivi k večji evropski neodvisnosti vse glasnejši, zlasti na področju varnosti IT.

"EU ima močne tehnološke voditelje v segmentu varnosti IT. Njihov potencial je treba zdaj izkoristiti in ga še razširiti. V času vse večjih groženj kibernetskemu prostoru je digitalna neodvisnost osrednji steber obrambne zmogljivosti. Prvi koraki na tej poti so že bili storjeni. EU program Pripravljeni 2030 prihaja na vrsto prav s krepitvijo obrambe regije. Ta izrecno vključuje tudi kibernetsko varnost kot sestavni del," je sklenil Urbanski.

Kot kaže pričujoča raziskava, se podjetja zavedajo prednosti evropskih varnostnih rešitev IT, kot je ESET, saj so te v skladu z evropskimi vrednotami, predvsem pa zagotavljajo odlično zaščito podatkov.

