Na sporedu je zadnji dan predtekmovanja svetovnega hokejskega prvenstva, po katerem bodo znani še zadnji odgovori o tem, kdo bo igral v četrtfinalu in kdo bo nazadoval v nižji tekmovalni rang. Slovenski severni sosedi so za napredovanje v četrtfinale potrebovali zmago nad Latvijo in jo tudi dosegli. Tekmece z Baltika so odpravili s kar 6:1 in jih poslali domov, sami pa v četrtfinale napredovali prvič po leta 1994. Na drugi popoldanski tekmi pa so Kazahstanci proti favoriziranim Švicarjem potrebovali vsaj točko za obstanek, a je niso osvojili, tako da se skupaj s Francozi selijo v nižji tekmovalni rang, divizijo I.

Avstrijska hokejska reprezentanca bo prvič po letu 1994 zaigrala v četrtfinalu svetovnega prvenstva. Za napredovanje je na zadnjem obračunu predtekmovanja potrebovala tri točke proti Latviji in jih na koncu tudi osvojila. Dominic Zwerger je v 18. minuti, tik zatem ko se je vrnil s kazenske klopi, zadel za vodstvo Avstrije. Ta je v začetku druge tretjine dvakrat zadela in zvišala na 0:3.

V 29. minuti je Latvijce v igro z znižanjem vrnil Eduards Tralmaks, a je bil na koncu edini, ki je uspel premagati dobro razpoloženega Davida Kickerta (zaustavil je 28 od 29 strelov na svoj gol). Avstrijci so do konca srečanja še trikrat zadeli in z visoko zmago napredovali v četrtfinale, medtem ko se Latvijci poslavljajo od prvenstva.

Po številu točk bi Avstrijce s popoldansko zmago in tremi točkami proti Fincem lahko ujeli še Slovaki, a bi bila to pirova zmaga, saj so na medsebojni tekmi slavili avstrijski oklepniki. Zvečer sledi bitka za prvo mesto v skupini med gostitelji Švedi in Kanadčani.

Kdo je v četrtfinalu?



Skupina A: Švedska, Kanada, Finska, Avstrija

Skupina B: Švica, Češka, ZDA, ? (možnost za zadnjo vstopnico imata še Nemčija in Danska)

V Herningu se bodo popoldan merili branilci naslova Čehi in Američani, zvečer sledi bitka za četrtfinale med Nemci in gostitelji Danci.

V sredo bo na prvenstvu dan premora, v četrtek pa se začenja četrtfinale.

SP v hokeju, 12. dan:

Torek, 20. maj:

Lestvici:

