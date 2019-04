Nov uspeh slovenskega taekwondoja, tokrat v Riminiju

V Riminiju v Italiji se je končalo člansko, mladinsko, veteransko in otroško evropsko prvenstvo v taekwondoju verzije ITF v neolimpijskih disciplinah. Slovenska izbrana vrsta je v članskih kategorijah osvojila zlato, dve srebrni in štiri bronaste kolajne.

Prvenstva, ki je potekalo med 2. in 8. aprilom, se je udeležilo več 800 tekmovalcev iz več kot tridesetih evropskih držav, ki so se pomerili v posameznih in ekipnih borbah, formah, samoobrambi, testu moči in specialni tehniki.

Članska evropska prvakinja je postala Staša Lipnik (borbe do 72 kg). Srebni medalji sta si priborila Dean Vukančič (borbe do 78 kg) in Saša Sirše (borbe nad 77 kg). Na tretje mesto pa so se povzpeli Saša Sirše (forme črni pas IV. dan), Nina Binter (borbe do 67 kg), Nejc Rakuša (borbe do 58 kg) in moška članska ekipa (Dean Vukančič, Borut Sobota, Nejc Rupreht, Domen Zabukovnik, Luka Panić in Nejc Rakuša) v ekipnih borbah.

Slovensko reprezentanco avgusta čaka nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo v Plovdivu v Bolgariji, na kongresu mednarodne federacije pa je bilo sklenjeno, da bo leta 2020 evropsko prvenstvo za vse starostne kategorije potekalo v Pragi na Češkem.