Judoistka Kaja Kajzer do srebra v Turčiji

Kaja Kajzer je osvojila srebrno kolajno v kategoriji do 57 kilogramov.

Slovenska judoistka Kaja Kajzer je na veliki nagradi Antalye v Turčiji osvojila srebrno kolajno v kategoriji do 57 kilogramov. V finalu jo je po skoraj šestih minutah podaljška premagala Poljakinja Julia Kowalczyk.

V finalu se je Kajzerjeva pomerila z aktualno evropsko prvakinjo v kategoriji do 23 let, ki je Slovenko letos že premagala na grand prixu v Tel Avivu. V štirih minutah rednega dela je bila Kajzerjeva bližje zmagi in na polovici borbe se je Poljakinja le s težavo izognila vazariju. Da zna biti nevarna, je Poljakinja dokazala minuto kasneje v protinapadu.

V podaljšku je aktivnejša postala tekmica, a se je dvoboj po nekaj minutah umiril, obema tekmovalkama pa so začele popuščati moči. Obe sta zato prejeli po dve kazni, na koncu pa je dvoboj odločil sodnik, ki je varovanki trenerja Roka Drakšiča prisodil še tretjo kazen.

Dopoldan doživela pravi Maraton

Kajzerjeva je šla v finale izredno utrujena. Dopoldan je na tatamijih doživela pravi Maraton in morala kar štirikrat v podaljšek, preden je ugnala Mongolko Ichinkhorloo Munkhtsedev, Izraelko Maayan Greenberg, Srbkinjo Marico Perišić, ki se je v letu 2019 izkazala s tremi zmagami na seriji tekem Pan Am ter v polfinalu še Kitajko Wen Zhang. Ta dvoboj je trajal skoraj devet minut, preden je Ljubljančanki uspelo doseči odločilni vazari.

Kakšen maraton je imela danes Kajzerjeva, najbolje pove statistika. V petih borbah je na blazini preživela kar 39:18 minut, oziroma skoraj deset polnih časov rednega dvoboja.

Maruša Štangar je v kategoriji do 48 kilogramov zasedla peto mesto. Foto: STA

Blizu kolajni je bila tudi Maruša Štangar v kategoriji do 48 kilogramov, ki je na koncu osvojila peto mesto. Kot pred tedni na grand slamu v Jekaterinburgu jo je v odločilni borbi premagala Srbkinja Milica Nikolić, bronasta z lanskega EP.

Nikolićeva je bila boljša predvsem v prvi polovici borbe, ko je že v uvodu le za malenkost zamudila davljenje in met. Odločilni vazari si je priborila minuto pred koncem, nato pa je Štangarjeva napadala, Srbkinja pa je izkušeno pripeljala borbo do konca, tudi z dvema taktičnima kaznima.

Tekmovalka ljubljanske Olimpije je pred tem ugnala tekmici iz Mongolije in Turčije in izgubila s Korejko Yu Yeong Kang, ki se je letos izkazala s srebrom na veliki nagradi v Düsseldorfu. V repasažu je bila varovanka Olge Štirbe nato boljša od Srbkinje Andreje Stojadinov.

Moški slabši

Slabše je bilo v moški kategoriji. Matjaž Trbovc je izgubil uvodni dvoboj proti nosilcu brona z lanskega azijskega prvenstva Wei Yung Yangu iz Tajvana, David Štarkel pa proti nosilcu brona z zadnjega EP in z letošnjega grand slama v Jekaterinburgu Rusu Albertu Uguzovu, ki je v Antalyi slavil lani. V kategoriji do 66 kilogramov je Andraž Jereb dobil dvoboj s Špancem Adrienom Nietom Chinarrom, nato pa izgubil z Mongolcem Kherlenom Ganboldom.

Tekmovanje se bo končalo v nedeljo.

