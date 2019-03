V Tbilisiju tudi drugi dan brez slovenskega uspeha

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi drugi dan VN Gruzije v judu slovenski judoisti niso dosegli uspeha. V drugem krogu tekmovanja v Tbilisiju sta izpadli Lia Ludvik in Anka Pogačnik.

Pogačnikova je imela ugoden žreb v kategoriji do 70 kg in bila v uvodnem krogu prosta, nato pa je naletela na Rusinjo Aljono Prokopenko. V podaljšku je bila srečnejša in spretnejša Rusinja.

Aktualna mladinska evropska prvakinja Ludvikova pa je prvo borbo z Mongolko Sunjidmaa Tsog-Ochir sicer dobila, nato pa je bila zanjo premočna mladinska svetovna prvakinja Nizozemka Sanne Vermeer.

V nedeljo bo slovenske barve v kategoriji nad 100 kg branil še Vito Dragič.

