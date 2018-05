Je bilo res vse dogovorjeno? ''Seveda, še danes plačujemo za predajo borbe!''

V soboto se bo Hala Tivoli spremenila v gladiatorsko areno. Na WFC (World Freefight Challenge Slovenia) 22 bo 18 borcev, od tega osem Slovencev. Vse skupaj si boste lahko ob 20. uri ogledali v neposrednem prenosu tudi na Planet 2. Če prenos zamudite, si lahko ponovitev dogodka ob polnoči ogledate še na Planet TV.

Spored borb – po pravilih MMA: 84 kg Svetlozar Savov (Bolgarija) - Sergio Souza (Brazilija)*

77 kg Bojan Kosednar (Slovenija) - Marko Vardjan (Slovenija)

84 kg Marko Drmonjič (Slovenija) - Ivica Trušček (Hrvaška)

66 kg Matjaž Vičar (Slovenija) - Muslim Danaev (Čečenija)

66 kg Lemmy Krušič (Slovenija) - Darko Banović (Avstrija)

66 kg Nejc Preložnik (Slovenija) - Abdulla Kantaev (Rusija)

+93 kg Luka Podkrajšek (Slovenija) - Mike Azab (Libanon)

77 kg Arber Murati (Albanija) - Selim Topuz (Turčija) *za naslov WFC-prvaka Spored borb – po pravilih K1: 85 kg Mury Derbal (Alžirija) - Aleksander Stankov (Slovenija)

Še pred sobotnim velikim spektaklom vam ponujamo nekaj borb, ki so tako ali drugače odmevale med ljubitelji borilnih veščin. Prvi mož WFC Zlatko Mahić je do zdaj v Sloveniji in drugod po Evropi organiziral 21 dogodkov in gledalci so na teh spektaklih imeli kaj videti.

WFC 12: Miran Fabjan vs. Aleksandr Stetčurenko

Na WFC je bil včasih velik zvezdnik tudi Primorec Miran Fabjan (imel je 27 zmag in dva poraza), ki je po pravilih K-1 nizal zmago za zmago, a le do leta 2009, ko je decembra v Hali Tivoli doživel boleč poraz.

Fabjan je v prvi rundi še deloval odločno in dominantno, v drugi pa mu je pošla moč. Izkušeni Rus je nezaščiteno brado Fabjana hitro kaznoval in se veselil atraktivnega nokavta. To je bil za Fabjana sploh prvi poraz z nokavtom.

WFC 18: Aleksandar Radosavljević vs. Jošijuki Nakaniši

Naslednja je glavna borba WFC 18 v Križankah, ko sta se udarila izjemni Japonec Jošijuki Nakaniši in Srb Aleksandar Radosavljević. Japonec je v slovensko prestolnico prišel z 12 zmagami in le dvema porazoma ter bil velik favorit. A papir v ringu, sploh v MMA, ne šteje kaj dosti in tudi tokrat je bilo tako.

Rodja, kot kličejo srbskega borca, je po seriji izjemno natančnih in močnih udarcev premagal Japonca in zmagal z nepričakovanim nokavtom že v prvih petih minutah.

WFC 17: Svetlozar Savov vs. Bojan Veličković

Čeprav na bolgarsko-srbskem obračunu ni bilo zmagovalca, sta nam borca pričarala izjemno borbo. Gledalci so 15 minut uživali v izjemno intenzivni borbi, na koncu pa je po točkah zasluženo slavil Savov.

WFC 15: Bojan Kosednar vs. Jevgenij Mahteenko

Bojan Kosednar - Želva je v svoji karieri doživel 11 porazov. Eden najhujših je bil ravno na WFC 15. Potem ko je slovenski gladiator proti Čehu Jevgeniju Mahteenku veljal za favorita, se je zgodilo nepričakovano.

Želva je celotno prvo rundo in drugo rundo jahal Čeha, ga utrujal in "bombardiral" z udarci, a se ta ni predal in dočakal svoj trenutek ob koncu druge runde. Takrat je kot strela z jasnega počilo. Mahteenko je cilj zadel s kolenom in tehtnico nagnilo v svojo korist.

Kosednar je komaj preživel do konca runde, v tretji pa komaj še hodil in Čeh je z močnimi udarci dokončal posel ter se veselil odmevne zmage.

WFC 15: Ivica Trušček vs. Lubomir Guedjev

Šlo je za dvoboj za šampionski pas WFC do 77 kilogramov. Branil ga je Hrvat Ivica Trušček, izzval pa ga je izkušeni Bolgar Lubo Guedjev. Boljši je bil hrvaški Terror, ki je Bolgara v dveh rundah tako zdelal, da se je ta ob čakanju na začetek zadnje runde predal. Hrvat je obdržal pas za najboljšega v WFC.

WFC 6: Dragan Tesanović vs. Antoni Chmielewski

Na našem seznamu je tudi srbsko-poljski dvoboj med Tesanovićem in Chmielewskim. Borca sta nam postregla z nepozabnimi 15 minutami nepopustljive borbe, na koncu pa je po točkah zmagal Srb.

Tesanović je Poljaku je v zadnjih sekundah borbe z močnim udarcem povzročil rano na glavi, iz katere se je ulil slap krvi. Poljaka je skušal njegov tabor oskrbeti za nadaljevanje borbe, Srb pa je med čakanjem nadaljevanja celo bruhal. Ni jasno, ali zaradi izčrpanosti ali zato, ker ga je zmotil pogled na kri.

WFC 15: Svetlozar Savov vs. Bor Bratovž

Šlo je za borbo večera in šampionski pas WFC. Udarila sta se slovenski as Bor Bratož in Bolgar Svetlozar Savov, ki bo glavna atrakcija tudi v soboto.

Čeprav so navijači v Hali Tivoli pričakovali zmago Bratovža, se bolgarski borec ni dal in dosegel zmago že v prvi rundi. Dvoboj je končal z davljenjem, imenovanim giljotina. Ko se je to začelo, je Bratovž le nemočno ''potapkal'', kar je označevalo predajo in zmago Savova.

WFC 6: Damir Mirenić vs. Fabricio Nascimento

Ta borba je potekala leta 2008 v Sofiji. Hrvat Damir Mirenić je na svoji zadnji borbi premagal Brazilca Fabricia Nascimenta. Hrvaški borec je iskal borbo stoje, brazilski na drugi strani pričakovano na tleh.

Hrvat je ob enem od poskusov rušenja že v prvi rudni odlično v glavo s kolenom zadel Brazilca in mu povzročil veliko buško, v drugi pa je slavil po seriji udarcev na tleh, ko je sodnik Nascimenta rešil pred še hujšimi poškodbami.

WFC 4: Dalibor Anastasov vs. Ivica Trušček

Za konec poglejmo še WFC 4 ter borbo med Slovencem Daliborjem Anastasovom in Hrvatom Ivico Truščekom. Slovenski borec je večino dvoboja prevladoval ter predvsem s koleni in nogami načenjal hrvaškega borca, ko ga je ta takoj na začetku druge runde zadel neposredno v brado.

Vsi so že videli konec in zmago Hrvata, njegov tabor je sredi Ljubljane že vpil ''gotov je, gotov je'', ko si je trdoživi Slovenec čudežno opomogel in do konca runde z borbo na tleh tako načel Hrvata, da se je ta komaj primajal na odmor. Na začetku tretje runde je sodnik le še prekinil dvoboj in zmaga je ostala doma.

WFC 16: Rok Štrucl vs. Bob Sapp

Borilni spektakel WFC 16 v ljubljanski Hali Tivoli je bil nekaj izjemnega. V glavni borbi večera sta se udarila ameriški zvezdnik Bob Sapp in belokranjsko kladivo Rok Štrucl.

Več kot 150 kilogramov težek orjak je takoj napadel Slovenca, a že po nekaj sekundah in udarcih izgubil sapo, Belokranjec pa ga je v minuti in pol premagal.

"Še danes poslušam zgodbe o tej borbi. Vedno se ponavlja isto vprašanje: 'Samo tisto s Sappom je bilo dogovorjeno, kajne?' Če se ne pojavi takoj, pa se med pogovorom. Sčasoma sem ugotovil, da je najbolje odgovoriti v istem slogu. In odgovor je: 'Seveda, še danes jaz, oče in stari oče plačujemo posojilo, s katerim smo plačali Bobu predajo borbe.' Pred najino borbo je imel Sapp serijo desetih ali 20 porazov. Moj največji strah je bil, da bom izgubil proti njemu. To bi bila res sramota zame," je pred dobrim letom dni v intervjuju za fight-madness.com dejal Štrucl, ki se zdaj le še ljubiteljsko ukvarja z borilnimi veščinami.

