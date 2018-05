Težko priznanje slovenske legende: Če bi lahko, bi izbral drugačno pot #video

Bojan Kosednar, legenda slovenskega MMA

Bojan Kosednar. Za številne idol, ki je že pred desetletjem začel pisati zgodovino slovenskega MMA in jo piše še danes. Bil je prvi Slovenec, ki je z borbenim duhom navdušil tudi japonske ljubitelje borilnih veščin, še danes pa ohranja naziv najbolj prepoznavnega slovenskega borca v MMA.

Profesionalno kariero je odprl izjemno. Šest zaporednih zmag v letih 2007 in 2008, postal je tudi prvi Slovenec z naslovom WFC-svetovnega prvaka in idol marsikaterega borca, nato pa se je zapletel v težave, zaradi katerih je moral tudi v zapor.

"Zaprt sem bil, kako naj se izrazim, zaradi gostilniških pretepov," pravi Želva, ki je moral za rešetke kar trikrat. Prvič pri 22 letih, a če zdaj pogleda nazaj, pravi, da mu je ta lekcija koristila. Naučil se je odgovornosti, discipline in samostojnosti.

Kosednar se bo na WFC 22 v Tivoliju pomeril z rojakom Markom Vardjanom, ki je prepričan o zmagi. "Ko pravi, da bo zmagal, verjamem, da misli resno. Ker če ni tako, to ponavadi ni dobro. Bomo videli, kaj bo prinesla borba. Pripravljen sem na vse," je na petkovem odprtem treningu povedal sloviti Želva, ki si nikakor ne želi še četrtega zaporednega poraza. Ta bi najbrž pomenil konec njegove kariere.

Pred temi leti se je prvič ustrašil zase

Bojan Kosednar ni več to, kar je bil. Na zadnjih osmih dvobojih je kar šestkrat izgubil. Oktobra 2015 je v Zagrebu doživel hud poraz, ko ga je srbski nasprotnik Dušan Džakić tudi z nedovoljenimi udarci v zatilje dodobra načel in mu povzročil hujše poškodbe. Pretres možganov, počen bobnič ...

"Prve štiri dni nisem nič jedel in pil, saj sem vse izbruhal. Počen sem imel tudi bobnič. Ždel sem v temi, niti televizije nisem gledal. Spomnim se, da me je dekle po šestih dneh pod roko peljalo en krog okoli bloka, a sva morala hitro nazaj gor," se spominja najtežjega poraza v svoji karieri.

Takrat se je tudi vprašal, kaj mu je tega treba. Razmišljal je celo o tem, da bi nehal. "Takrat so se mi po glavi vrteli filmi odsluženih boksarjev, ki se slinijo in pozabljajo stvar za stvarjo." A uspelo se mu je pobrati in vrniti v ring.

Dvoboj, na katerem je Želva potegnil kratko:

Prodal dve stanovanji, da je odprl telovadnico

Lani septembra je celo odprl svojo telovadnico, kjer trenira mlado in staro. Za prenovo je moral prodati dve stanovanji in se z dekletom preselili k svoji mami. "Morate vedeti, da neka finančna naložba ta šport ni. To lahko trdim, pa sem med vsemi slovenskimi borci zaslužil največ," priznava Želva, ki dodaja, da bi, če bi lahko zavrtel čas nazaj, izbral drugačno pot.

"Če potegneš črto - ves znoj, vsa kri, vse te ure treninga, stiskanja zob -, se preprosto ne izplača." Kljub temu pri tem športu še vedno vztraja, saj je brez srednješolske izobrazbe ter brez drugih delovnih navad in izkušenj ring vse, kar mu je še ostalo.

