Razbijalec obrazov grozi slovenski legendi: Razbil te bom. Preprosto. #video

Lemmy Krušič (Slovenija) : Darko Banović (Avstrija)

WFC 22 si boste lahko 19. maja ob 20.30 ogledali v neposrednem prenosu na Planet 2. Če ga zamudite, bo ponovitev dogodka ob 23. uri še na Planet TV.

Lemmy Krušič se zaveda, da bo tako, kot je že običaj pri njegovih borbah, spet tisti, na katerega nihče ne računa. "To mi kar ustreza, a vsi, ki so se do zdaj borili z mano, vedo, da ni šale, da jim ni bilo lahko. Tri runde so trpeli, ni bilo predaje," pravi slovenska MMA-legenda in nasprotniku daje vedeti, da ga bo v Tivoliju težko premagati. Za Krušiča bo to že 25. borba, ima pa 18 zmag in le šest porazov.

Banović se ne besede Slovenca požvižga in meni, da bo vsega konec že v prvi rundi. "Dvoboj ne bo trajal več kot eno rundo. Največ dve. Verjamem, da sem petkrat bolj čvrst kot on. Razbil ga bom. Preprosto," kipi od samozavesti v Sarajevu rojeni borec, ki ima odličen rekord: 12 zmag in le pet porazov.

Spored WFC 22: Spored borb – po pravilih MMA: 84 kg Svetlozar Savov (Bolgarija) - Pele Landi (Brazilija)*

77 kg Bojan Kosednar (Slovenija) - Marko Vardjan (Slovenija)

66 kg Matjaž Vičar (Slovenija) - Muslim Danaev (Čečenija)

+93 kg Viktor Vasić (BiH) - Ardian Gashi (Avstrija)

84 kg Marko Drmonjič (Slovenija) - Vito Špic (Slovenija)

66 kg Lemmy Krušič (Slovenija) - Darko Banović (Avstrija)

77 kg Vaso Bakočević (Črna gora) - Arber Murati (Albanija)*

+93 kg Luka Podkrajšek (Slovenija) - Roman Blaschek (Avstrija)

70 kg Rok Oslakovič (Slovenija) - Carlo Vinci (Italija)

66 kg Nejc Preložnik (Slovenija) - Antonio LeRose (Italija) *za naslov WFC-prvaka. Spored borb – po pravilih K1: 85 kg Mourad Derbal (Alžirija) - Aleksander Stankov (Slovenija) Foto: WFC