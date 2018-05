Nekdanji rokometaš brez stila: gre ring in se stepe #video

Luka Podkrajšek

WFC 22 si boste lahko 19. maja ob 20.30 lahko ogledali v neposrednem prenosu na Planet 2. Če zamudite bo ponovitev dogodka ob 23. uri še na Planet TV.

Podkrajšek, za katerega bo to šele druga profesionalna borba, se bo v kategoriji nad 93 kilogramov udaril z avstrijskim orjakom Romanom Blaschekom. ''Ne poznam ga. Poznam le njegovo višino in kilažo. Videti je močen možakar, zato bo zanimivo. Pri tej kategoriji lahko odloči le en sam udarec. Pričakujem nokavt. Pri meni ali pri njemu. To bomo še videli," pravi Podkrajšek, ki svojega značilnega stila.



''Grem v ring in se s tepem. Naj se sliši še tako kmečko, a vseeno veliko premišljenost in veliko treninga."

Spored WFC 22: Spored borb – po pravilih MMA: 84 kg Svetlozar Savov (Bolgarija) - Pele Landi (Brazilija)*

77 kg Bojan Kosednar (Slovenija) - Marko Vardjan (Slovenija)

66 kg Matjaž Vičar (Slovenija) - Muslim Danaev (Čečenija)

+93 kg Viktor Vasić (BiH) - Ardian Gashi (Avstrija)

84 kg Marko Drmonjič (Slovenija) - Vito Špic (Slovenija)

66 kg Lemmy Krušič (Slovenija) - Darko Banović (Avstrija)

77 kg Vaso Bakočević (Črna gora) - Arber Murati (Albanija)*

+93 kg Luka Podkrajšek (Slovenija) - Roman Blaschek (Avstrija)

70 kg Rok Oslakovič (Slovenija) - Carlo Vinci (Italija)

66 kg Nejc Preložnik (Slovenija) - Antonio LeRose (Italija) *Za naslov WFC-prvaka. Spored borb – po pravilih K1: 85 kg Mourad Derbal (Alžirija) - Aleksander Stankov (Slovenija) Foto: WFC