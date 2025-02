Bloudkovo igrišče v parku Tivoli je bilo urejeno v letu 1960 po načrtu arhitekta Marijana Božiča kot igralna krajina z maloštevilnimi igrali in velikim deležem naravnih elementov, kot so ribnik, lesene rogovile ter nadstrešnica iz lesa in slame. Danes so na igrišču še vedno opazni deli prvotne zasnove, a je ta zaradi večkratne obnove zbledela. Posamezna igrala so bila večkrat zamenjana, delno se je spremenila tudi zasnova, izhaja iz projektne dokumentacije.

Mestna občina Ljubljana namerava pri prenovi primarno ohraniti elemente iz prvotne zasnove. Ohranili bodo tri hribine s tuneli, vodne motive z mostičkom, skulpturo zmaja na drogu, peskovnik in skulpturo betonske ribe. Vse naštete elemente bodo obnovili in po potrebi ustrezno nadgradili s sodobnejšimi materiali. Uredili bodo tudi novo vegetacijo ter dodali ali zamenjali urbano opremo, kot so klopi, koši za smeti in stojala za kolesa, izhaja iz dokumentacije.

Kaj bo drugače?

Severni del igrišča z obstoječim peskovnikom je namenjen najmlajšim otrokom, starim od dveh let. Sem bodo umestili vrtiljak, ki je nezahteven za uporabo in prilagojen tudi gibalno oviranim, ter vzmetne in previsne gugalnice. Kjer gre za dolgotrajnejšo igro, bodo na območju gosteje zasadili drevesa za večjo osenčenost.

Okoli stebra s skulpturo zmaja bodo uredili območje, ki z naravnimi materiali ponazarja tabor s tabornim ognjem, kar je povzeto po izvirnem načrtu. To območje je namenjeno druženju in umirjenim dejavnostim. Središče druženja predstavljajo lesene otroške mizice s stoli in dvema trikotnima senčiloma.

Osrednji del igrišča je namenjen bolj dinamični igri. Sem bodo umestili plezalno piramido z lesenimi hlodi. Jugovzhodno od piramide načrtujejo stožčast vrtiljak z vrvmi, na delu vzhodno od plezalne piramide pa sestavljeni plezalni igrali iz lesenih elementov in vrvi ter gugalnico gnezdo.

Na južnem delu območja bodo ohranili elemente gričev, ki jih bodo dopolnili. Na dva nova griča bodo umestili tobogane, južno ob gričev pa še gugalnico z dvema sedaloma in gnezdom. Južni del igrišča ima značaj pretežno naravnega območja brez igral, namenjenega za prosto igro. Povečali bodo delež travne površine, na katero bodo umestili še zasajene griče, večje kamne in več dreves, je zapisano v projektni dokumentaciji.

Mestna občina Ljubljana bo ponudnike, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, po pregledu ponudb pisno pozvala k pogajanjem, in sicer v enem ali več zaporednih krogih. Predmet pogajanj bo cena. Izbrani izvajalec bo imel za obnovo igrišča na voljo šest mesecev, izhaja iz javnega razpisa.