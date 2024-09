Pobudniki referenduma: O prireditvah v Tivoliju mora odločati stroka

Pobudniki zbiranja podpisov za razpis naknadnega občinskega referenduma o noveli odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib so se danes aktivno vključili v zbiranje podpisov. Na novinarski konferenci so poudarili, da v Tivoliju ne želijo preprečiti prireditev, menijo pa, da mora o njihovem obsegu in poteku presoditi stroka.

Vložnik pobude Saša Jorvić je na današnji novinarski konferenci predstavil nekatere težave oziroma izzive, s katerimi so se soočili v ponedeljek ob začetku zbiranja podpisov za razpis naknadnega občinskega referenduma o spremembah odloka Mestne občine Ljubljana o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Kot je pojasnil, elektronsko podpisane obrazce, ki so nato natisnjeni na upravni enoti, pobudnik lahko prevzame na upravni enoti. Fizično podpisanih obrazcev medtem podpisniki ne morejo oddati na upravni enoti, da bi jih pobudnik lahko tam prevzel skupaj z elektronsko oddanimi podpisanimi obrazci, temveč ga mora podpisnik sam vročiti pobudniku ali ga poslati po pošti.

Kot sporno vidi tudi dejstvo, da je v statutu Mestne občine Ljubljana zapisano, da župan sam določi rok zbiranja podpisov. "Ustavno sporen pa utegne biti tudi odstotek potrebnih podpisov za razpis občinskega referenduma, ki je pet odstotkov volivcev s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ljubljana. To je trenutno približno 11 tisoč podpisov. Za razpis zakonodajnega referenduma je rok zbiranja podpisov 35 dni in je treba zbrati 40 tisoč podpisov na državni ravni, kar predstavlja približno 2,4 odstotka volilnih upravičencev, kar je več kot polovico manj potrebnih podpisov," je pojasnil.

Vložnik pobude Arne Vehovar je poudaril, da se zdi podpornikom pobude pomembno, da se o prihodnosti in načinu upravljanja parka Tivoli odloča strokovno in ne politično, del pobude pa je tudi sporočilo politiki, da na "tako samovoljno ravnanje meščani in državljani ne bomo več pristajali". "Zavedati se moramo, da je v Ljubljani in v Sloveniji v pripravi veliko okoljsko spornih projektov in da bi bilo prav, da smo vključeni v odločanje o njihovi usodi," je zatrdil.

Foto: STA

Ljubljanski mestni svet je na julijski seji po hitrem postopku sprejel predlog sprememb in dopolnitev odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki izvedbo prireditev v njem omejuje na pet lokacij, kjer ne bi bilo več treba pridobiti predhodnega soglasja zavoda za varstvo narave.

Predlog za občinski referendum o noveli odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je sicer vložila tudi mestna svetnica Jasminka Dedić. Župan Zoran Janković je sredi julija napovedal, da bodo o tem predlogu odločali na septembrski seji mestnega sveta.

V ponedeljek se je začelo zbiranje podpisov za razpis naknadnega občinskega referenduma. Overjene fizične podpise bodo občani lahko oddali do 4. oktobra, po spletu pa do 6. oktobra, sta na današnji novinarski konferenci pojasnila vložnika pobude.



Zaenkrat so med organizacijami, ki podpirajo zbiranje podpisov, Mladi za podnebno pravičnost, Ljubljana odprto mesto, Glas ljudstva, Protestival, Ljubljanska kolesarska mreža, Alpe Adria Green, Ljubljana brez hrupa, stranka Pirati in ljubljanska skupina stranke Vesna, je še dejal Vehovar.