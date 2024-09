V Mestni občini Ljubljana (Mol) so začeli zbirati podpise za razpis naknadnega občinskega referenduma o noveli odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Zbiranje overjenih podpisov bo potekalo od danes do 6. oktobra, za razpis referenduma pa potrebujejo podpise petih odstotkov vseh volilnih upravičencev v občini.

Ljubljanski mestni svet je na julijski seji po hitrem postopku sprejel predlog sprememb in dopolnitev odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki izvedbo prireditev v njem omejuje na pet lokacij, kjer ne bi bilo več treba pridobiti predhodnega soglasja zavoda za varstvo narave.

Odločila bi stroka

Pobudo za vložitev zahteve sta vložila Saša Đorđević in Arne Vehovar skupaj z več kot sto občani. Ob vložitvi je Đorđević poudaril, da bi morala o tem, koliko, kdaj in v kakšnem obsegu bodo dogodki potekali, na koncu presoditi dotična stroka, saj je Tivoli v prvi vrsti krajinski park in šele nato vse ostalo.

Sovlagatelj pobude Arne Vehovar pa je poudaril, da je "povsem nesprejemljivo", da je mesto spremenilo odlok po tem, ko je strokovna institucija, pooblaščena za varovanje narave v parku, ki ne popušča političnim pritiskom, dvakrat argumentirano zavrnila izvedbo koncerta glasbenika Magnifica.

Na spletni strani Mol bodo danes objavili podatek o številu volilnih upravičencev v občini na današnji dan. "V kolikor bo pobudo Saše Đorđevića podprlo pet odstotkov vseh volilnih upravičencev na območju Mol, bo v skladu z določili zakona o lokalni samoupravi referendum razpisal mestni svet Mestne občine Ljubljana," so zapisali na ljubljanski občini. Pet odstotkov volivcev, ki imajo stalno prebivališče v Ljubljani, sicer predstavlja nekaj več kot 11 tisoč ljudi.

Predlog za občinski referendum o omenjeni noveli odloka je sicer vložila tudi mestna svetnica Jasminka Dedić. Če mestni svet lahko zavrne pobudo, ki jo vloži svetnik, pa zakon o lokalni samoupravi določa, da mora razpisati referendum, če je zahteva podprta s petimi odstotki volilnih upravičencev v občini.

Občani bi na referendumu odločali o vprašanju, ali so za to, da se uveljavi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki ga je mestni svet po hitrem postopku sprejel 1. julija.