Dan pred koncem zbiranja podpisov za naknadni občinski referendum o spremembi odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib pobudniki ugotavljajo, da jim potrebnih 11.260 podpisov do nedelje ne bo uspelo zbrati, zato referenduma, kot kaže, ne bo, so pojasnili za STA.

Pobudniki so do petka zbrali zgolj 901 elektronski podpis, podatkov o tem, koliko podpisov so zbrali na upravnih enotah, pa še nimajo.

Podpise bodo sicer zbirali še do vključno nedelje, občani pa jih lahko oddajo le še elektronsko. Pobudniki poudarjajo, da je cilj referenduma ohranitev krajinskega parka pred interesi kapitala. Podpise so začeli zbirati 2. septembra.

Ob vložitvi zahteve je sovlagatelj pobude Saša Đorđević poudaril, da bi morala o tem, koliko, kdaj in v kakšnem obsegu bodo dogodki potekali, na koncu presoditi dotična stroka, saj je Tivoli v prvi vrsti krajinski park in šele nato vse drugo.

Sovlagatelj pobude Arne Vehovar pa je poudaril, da je povsem nesprejemljivo, da je mesto spremenilo odlok po tem, ko je strokovna institucija, pooblaščena za varovanje narave v parku, ki ne popušča političnim pritiskom, dvakrat argumentirano zavrnila izvedbo koncerta glasbenika Magnifica.

Ob nezadostnem številu podpisov za referendum bo tako lahko občina odlok objavila v uradnem listu, spremembe odloka o krajinskem parku pa bodo začele veljati 15 dni po objavi.

Pri pripravi načrta so pripravljeni sodelovati številni strokovnjaki

Pobudniki iz civilne družbe so se sicer v času zbiranja podpisov za razpis referenduma sestali z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Strinjal se je, da se v pripravo upravljavskega načrta za Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki ga pripravljata občina in podjetje Voka Snaga, vključi nekaj strokovnjakov, ki jih bo predlagala civilna družba.

Županu so že poslali seznam strokovnjakov, ki so pri pripravi načrta pripravljeni sodelovati, in sicer krajinski arhitektki Maja Simoneti in Ana Kučan, arhitekt Miloš Kosec, arheolog Dimitrij Mlekuž Vrhovnik, ekolog Luka Šparl, biologinja Tjaša Griessler Bulc, klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj, biologi Peter Trontelj, Mirko Silan in Rudi Kraševec ter umetnostna zgodovinarka Urška Jurman. Upravljavski načrt pa naj bi pripravili do konca leta. Pri pripravi pa naj bi sodeloval tudi Zavod RS za varstvo narave.

Ljubljanski mestni svet je na julijski seji po hitrem postopku sprejel predlog sprememb in dopolnitev odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki izvedbo prireditev v njem omejuje na pet lokacij, kjer ne bi bilo več treba pridobiti predhodnega soglasja zavoda za varstvo narave.

Pobudo za vložitev zahteve sta vložila Đorđević in Vehovar skupaj z več kot sto občani. Prav tako je pobudo za naknadni referendum vložila mestna svetnica Vesne Jasminka Dedić s sopodpisanima svetnico SLS Tino Bregant in svetnikom Piratov Jasminom Feratovićem, a jo je večina v mestnem svetu na septembrski seji zavrnila.