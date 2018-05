Želvin oklep bo poskušal streti Belokranjec, ki ga je za borilne veščine navdušil pokojni brat #video

Bojan Kosednar in Marko Vardjan

Po slovenskem obračunu med Markom Drmonjićem in Vitom Špicem se bosta na WFC 22 v kategoriji do 77 kilogramov iz oči zrla še izkušeni Bojan Kosednar in Marko Vardjan. Želva pravi, da si poraza ne sme dovoliti, saj bi to pomenilo, da ni več to, kar je bil.