Slovenski derbi in pol: izkušeni Ljubljančan proti mlademu Mariborčanu #video

Marko Drmonjič in Vito Špic

Eden izmed dveh slovenskih obračunov na WFC 22 bo izredno zanimiv dvoboj do 84 kilogramov med izkušenim Markom Drmonjičem in mladim Vitom Špicem.

WFC 22 si boste lahko 19. maja ob 20.30 ogledali v neposrednem prenosu na Planet 2. Če ga zamudite, bo ponovitev dogodka ob 23. uri še na Planet TV.

"Ko se je moj nasprotnik poškodoval, je vskočil mladi Vito Špic. Bil sem presenečen, da je dvoboj sprejel. A to, kar mi bo dal, to bom vzel, plana pred borbo nimam," pravi izkušeni Ljubljančan, za katerega bo to že 17. dvoboj med profesionalci. Ima osem zmag in osem porazov.

Špic ima v tem športu manj kilometrine. To bo zanj šele druga borba. Če je Drmonjič v MMA prišel s košarkarskih igrišč, je mladi Mariborčan prej treniral judo, kickboks in tudi boks. "Pričakujem dolge tri runde. Mogoče bodo tudi krvave, a na to sem pripravljen. Tako kot vedno gremo na zmago. Ta je vedno v moji glavi. Če je ne bo, želim iz poraza potegniti kar se da veliko izkušenj in informacij za naprej," pa je pred našimi kamerami povedal Špic.

Spored WFC 22: Spored borb – po pravilih MMA: 84 kg Svetlozar Savov (Bolgarija) - Pele Landi (Brazilija)*

77 kg Bojan Kosednar (Slovenija) - Marko Vardjan (Slovenija)

66 kg Matjaž Vičar (Slovenija) - Muslim Danaev (Čečenija)

+93 kg Viktor Vasić (BiH) - Ardian Gashi (Avstrija)

84 kg Marko Drmonjič (Slovenija) - Vito Špic (Slovenija)

66 kg Lemmy Krušič (Slovenija) - Darko Banović (Avstrija)

77 kg Vaso Bakočević (Črna gora) - Arber Murati (Albanija)*

+93 kg Luka Podkrajšek (Slovenija) - Roman Blaschek (Avstrija)

70 kg Rok Oslakovič (Slovenija) - Carlo Vinci (Italija)

66 kg Nejc Preložnik (Slovenija) - Antonio LeRose (Italija) *za naslov WFC-prvaka. Spored borb – po pravilih K1: 85 kg Mourad Derbal (Alžirija) - Aleksander Stankov (Slovenija) Foto: WFC