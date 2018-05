Alžirec napoveduje vojno: Aleksander, bolje zate, da boš dobro pripravljen. #video

Mourad Derbal (Alžirija) vs. Aleksander Stankov (Slovenija)

Na velikem borilnem dogodku WFC 22 ne bo mogoče videti le borb po pravilih MMA, Alžirec Mourad Derbal in slovenski borec Aleksander Stankov se bosta udarila po pravilih K-1. Stankov in Derbal sta se pred štirimi leti že srečala na WFC 19, takrat je bil po sodniški odločitvi boljši Derbal, tokrat pa se bo borec iz Veržeja skušal maščevati Simbi.

WFC 22 si boste lahko 19. maja ob 20.30 ogledali v neposrednem prenosu na Planet 2. Če ga zamudite, bo ponovitev dogodka ob 23. uri še na Planet TV.

"Ni vse v zmagi. Želim pokazati borbo za gledalce. Glede na stil Muryja in mene je zelo težko, da občinstvo ne bi uživalo. Mury je v Sloveniji legenda, vsi ga spoštujemo in nanj gledamo z občudovanjem. To, kar počne pri teh letih, je fenomenalno," o svojem nasprotniku spoštljivo govori Stankov. A ni dvoma, da bo, če se mu bo ponudila priložnost, skušal premagati tekmeca, ki mu je poraz že prizadejal pred štirimi leti.

Mourad ali krajše Mury kljub svojim letom še vedno pomeni strah in trepet v slovenskem K-1. Pravi, da treninga pred dvobojem ni spreminjal, le malce več je "spariral", in dodaja: "Stankov mora odmisliti preteklost in pozabiti, kaj je bilo med nama. Svetujem mu, naj se kar se da dobro pripravi, saj bo v soboto hudo. Šlo bo za vojno in že zdaj lahko povem, da bom iskal nokavt."

Spored WFC 22: Spored borb – po pravilih MMA: 84 kg Svetlozar Savov (Bolgarija) - Pele Landi (Brazilija)*

77 kg Bojan Kosednar (Slovenija) - Marko Vardjan (Slovenija)

66 kg Matjaž Vičar (Slovenija) - Muslim Danaev (Čečenija)

+93 kg Viktor Vasić (BiH) - Ardian Gashi (Avstrija)

84 kg Marko Drmonjič (Slovenija) - Vito Špic (Slovenija)

66 kg Lemmy Krušič (Slovenija) - Darko Banović (Avstrija)

77 kg Vaso Bakočević (Črna gora) - Arber Murati (Albanija)*

+93 kg Luka Podkrajšek (Slovenija) - Roman Blaschek (Avstrija)

70 kg Rok Oslakovič (Slovenija) - Carlo Vinci (Italija)

66 kg Nejc Preložnik (Slovenija) - Antonio LeRose (Italija) *za naslov WFC-prvaka. Spored borb – po pravilih K1: 85 kg Mourad Derbal (Alžirija) - Aleksander Stankov (Slovenija) Foto: WFC