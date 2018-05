Je težav zdaj res konec? #video

WFC 22 - močno spremenjen seznam borb

Organizatorji sobotnega borilnega spektakla WFC 22 ( World Freefight Challenge Slovenia ) so imeli v zadnjih tednih veliko težav s sestavo seznama borb. A te so zdaj rešene, končni seznam, če vmes spet ne bo posegla višja sila, je postavljen.

WFC 22 si boste lahko v soboto, 19. maja, ob 20. uri ogledali v neposrednem prenosu na Planet 2. Če ga zamudite, bo ponovitev dogodka ob polnoči še na Planet TV.

Foto: WFC

"Odpovedi je bilo preveč. Upam lahko le, da do sobote avto nikogar ne zbije," se je malce pošalil glavni organizator dogodkov WFC Zlatko Mahić, ki je imel v zadnjih dneh veliko preglavic. Moral je najti zamenjavo za kar osem borcev. Nastop so odpovedali dva Slovenca, in sicer Vito Špic in Rok Oslakovič, dva Italijana, Črnogorec, Bosanec in Avstrijec.

Zadnji se je Mahiću zahvalila še Jose Landi - Pele, brazilska legenda, ki bi morala v borbi večera izzvati prvaka v srednji kategoriji, Bolgara Svetlozarja Savova. Ta izziv bo zdaj sprejel drugi Brazilec, ki prihaja iz Gym 23, Sergio Souza. V soboto ga čaka še 34. borba v profesionalni karieri. Ima 16 zmag in 17 porazov.

Nastopilo bo osem Slovencev

Ljubitelje borilnih veščin tako čaka deset zanimivih borb mož na moža, v katerih bo nastopilo osem Slovencev. V slovenskem obračunu z Belokranjcem Markom Vardjanom bo skušal legendarni Bojan Kosednar - Želva pokazati, da še ni za v staro šaro proti. Novo zmago bo skušal ujeti tudi Lemmy Krušič, zmago pa napovedujejo tudi preostali slovenski borci.



V edini borbi večera po pravilih K-1 se bo skušal slovenski kickboksar Aleksander Stankov maščevati v Sloveniji živečemu Alžircu Muryju Derbalu. Pred tremi leti in pol je bil izkušeni alžirski borec od Slovenca boljši po točkah.

Vstopnice za sobotni dogodek si lahko kupite prek spletne strani eventim.si, cena vstopnic pa se giblje med 25 in 100 evri.