Trener slovenske boksarke: Če Ema zdrži moje udarce, verjemite, da bo tudi Claressine

Dvoboj so prestavili zaradi poškodbe Liama Williamsa, britanskega boksarja, ki se bo v glavnem dvoboju večera, na katerem se bosta pomerili tudi Kozinova in Shieldsova, udaril z rojakom Chrisom Eubankom mlajšim. To je prineslo nekaj slabe volje tudi v tabor Eme Kozin, a vse to je do danes že pozabljeno in vsi skupaj so osredotočeni na Cardiff, kjer se bo 29. januarja spektakel odvil.

Zdržati mora le še nekaj tednov

"Neučakana sem bila že pred mesecem dni, ampak treba je zdržati še teh nekaj tednov, v tem času dodelati še nekaj stvari. Sem optimistična, mislim, da lahko dodam nekaj dobrih stvari, ki jih lahko uporabim proti Claressi. Nato moram v ringu samo še obdržati fokus, se spomniti vsega, kar smo delali, in mislim, da je to to," pred dvobojem kariere pravi 23-letna slovenska šampionka, ki ima v profesionalnem boksu na računu 21 zmag (11 z nokavtom) in en neodločen izid.

Te dni pili podrobnosti na sparingih, moč njenih udarcev pa v ringu telovadnice kluba Gepard v ljubljanskih Fužinah najpogosteje občuti njen trener Redžo Ljutić. Ta poleg glavnega trenerja in menedžerja Rudolfa Pavlina bdi nad Emino kariero, vse odkar je pred dobrimi petimi leti vstopila v profesionalni boks. In koliko močnejša je Ema 2021 od Eme 2016?

Emina ekipa (z leve): Sašo Popovič, Redžo Ljutić, Špela Hočevar-Kramberger in Rudolf Pavlin. Foto: Vid Ponikvar

Zdaj je čelada nujna

"Veliko, a njen napredek se še bolj kot na moči pozna na preciznosti," nam je po desetih dvominutnih rundah sparinga razlagal vidno izčrpani Ljutić: "Ko sva začela sodelovati, je šlo veliko njenih udarcev v prazno. Ni bilo pravega fokusa. Zdaj se je ta osredotočenost zelo izboljšala. Zna zadeti, deli kontra udarce, seveda zna tudi zelo močno udarjati. Ni več nedolžno, kot je bilo včasih, ko smo lahko z njo sparirali brez čelade. Zdaj je ta nujna. Poznam jo sicer tako dobro, da marsikateri njen udarec blokiram, česar njenim tekmicam ne bo uspelo narediti. Določenih stvari ne bodo mogle predvideti. Zdaj se veliko posvečamo kontra udarcem, na tej tehniki gradimo. Če se usede dobra 'kontra', bo tudi Claressa padla."

"Če Ema zdrži moje udarce, verjemite, da bo tudi Claressine"

Na dvobojih Ljutić v okviru treninga poskuša simulirati stil Claresse Shields. "Prilagajam se, kolikor se le lahko. Na treningih je pred našimi očmi vedno Claressa, delamo na osnovi njene tehnike. Veliko smo zgradili, izkoristili bomo to našo majhno možnost, če bo le mogoče, bomo zmagali," pravi, a priznava, da na trenutke pozabi na simulacijo Američankinega sloga, saj v ospredje stopi samoohranitveni nagon.

"Če bi jaz zdaj 'šutiral', ali pa če se za to odloči Claressa, ne vem … Ema lahko prenese res veliko udarcev, tudi jaz se ne držim nazaj, udarjam vsaj tako močno, kot bo Claressa, najverjetneje še precej močneje. In če Ema zdrži moje udarce, verjemite, da bo tudi Claressine. Tega se ne bo bala. Naš cilj je, da se Ema navadi na to moč, da jo sprejme, da se ne boji. Da je pripravljena tudi na močne udarce in zna nanje odgovoriti takoj, tudi s serijo. Ni težav, določene stvari smo izpilili, Claressi se bo zagotovo postavila po robu."

Prve štiri runde se bolj ali manj ogreva, "kot dizelček"

Najmlajša svetovna prvakinja v zgodovini ženskega profesionalnega boksa – Kozinova je ta mejnik postavila 16. septembra 2017, ko je za pas organizacije WBU premagala Gruzijko Elene Sikamashvili, nato pa slab mesec kasneje za pasova WBC International in WBF premagala še Južnoafričanko Florence Muthoni – je trenutno v življenjski formi. Če je bil Ljutić po treningu izčrpan, se je Kozinova šele dobro ogrela. Pomanjkanje kondicije torej 29. januarja ne bo nobena težava, zagotavlja Ljutić: "Tisti, ki Emo spremljate, veste, da lahko lepo stopnjuje tempo skozi runde, po desetih rundah bi šla lahko še deset novih. V resnici se prve štiri runde bolj ali manj ogreva, kot dizelček. Mislim, da je to tudi ena od Eminih prednosti, Claressa nikoli ni imela nekega visokega tempa ves čas in to ji bomo poskušali vsiliti. Nenehen pritisk."

Ema Kozin in njena trenerja so pred spopadom z ameriško zvezdnico torej izjemno samozavestni, kar je nenazadnje tudi edina prava miselnost v boksu, a smo vseeno poskušali izvedeti tudi kakšno slabost slovenske šampionke. Povsem razumljivo je, da o teh z javnostjo ne bodo govorili, takšna informacija bi kaj hitro našla pot do Shieldsove, zato odkrivanje morebitnih slabosti prepuščajo kar njej sami. Se pa zavedajo, da bo v Cardiffu Shieldsova velika favoritinja.

"Claressa bo imela sodnike na svoji strani"

"V osnovi je največja Emina 'slabost' ta, da bo imela Claressa na svoji strani sodnike. Mi bomo morali narediti 70 odstotkov, če hočemo dobiti polovico. Šele potem se bo videlo, kdo je boljši. Morda so izkušnje na strani nasprotnice, a tudi v tem pogledu ni prav velike razlike. Bomo videli, kako se bo Ema odrezala na velikem odru," pravi Ljutić, sicer mojster kickboksa, opozarja pa tudi na nevarnosti odlične Američanke, ki po 11 poklicnih dvobojih v boksu še ne pozna poraza: "Je izredno hitra in močna. Ema je sicer že imela agresivne in močne tekmice, a takšne, kot je Claressa, zagotovo še ne. Mislim, da je močnejša od Eme, ampak mi bomo iskali luknjo in jo poskušali izkoristiti."

"Ema je že imela agresivne in močne tekmice, a takšne, kot je Claressa, zagotovo še ne." Foto: Guliverimage

Pričakujejo samo profesionalizem in spoštovanje. "Morda pričakujemo preveč."

Po prestavitvi dvoboja se je nekoliko razburil glavni trener Pavlin, pa se nato hitro sprijaznil z novim datumom. "Šlo je bolj za vprašanje profesionalizma in spoštovanja. Mi smo popolnoma profesionalni, saj drugače stvari na tej ravni ne morejo teči, zato pričakujemo korekten odnos, pravočasne informacije in tako naprej. Morda pričakujemo preveč. Tudi iz Claressinega tabora so nam povedali, da jih o prestavitvi dvoboja nihče ni obvestil. Ampak s tem se zdaj niti nočemo več ukvarjati. Zdaj smo osredotočeni na zadnje priprave, na treninge, pazimo, da Ema ostane zdrava, 29. januarja pa gremo tja z visokimi cilji," pravi.

Zdaj lahko le upajo, da bosta Eubank in Williams ostala zdrava in ne bo novih zapletov. Teh imajo že vrh glave, Kozinova je imela zadnji resen dvoboj 17. oktobra 2020, ko je v Nemčiji premagala Urugvajko Chris Namus. Od takrat se je na nekakšni ekshibiciji pomerila še s Srbkinjo Radano Knežević, dogovorjena pa je bila še za spopada z Južnoafričanko Noni Tenge in Zambijko Lolito Luzeyjo, a sta bila oba tik pred zdajci odpovedana. Zaradi protikoronskih ukrepov. Covid-19 ostaja skrb tudi zdaj, a vsi upajo, da je konec odpovedi, prestavitev in zapletov.

"Nič nimamo, nobenega zagotovila, to je vse v rokah promotorja, mi smo veseli, da smo kot Slovenci lahko prisotni na takem dogodku, včasih moramo zaradi tega tudi kakšno besedo pojesti. V primeru novih zapletov mi nimamo nikakršnega vpliva. Tudi morebitna klavzula v pogodbi tega ne bi spremenila. Pomembno nam je, da dvoboj bo, mi predvsem pazimo na to, da se Ema ne poškoduje," pravi Pavlin, dodaja pa, da se mora Claressa Shileds v vsakem primeru pomeriti s Kozinovo, ki je po pravilih WBC obvezna izzivalka.

