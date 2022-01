Slovenki obljublja učno uro boksa: S takšno, kot sem jaz, se še ni borila

Claressa Shields se po dveh dvobojih mešanih borilnih veščin – v organizaciji PFL (Professional Fighting League) je en dvoboj dobila s tehničnim nokavtom in enega izgubila po večinski sodniški določitvi – spet vrača domov, v boksarski ring. Lastnica šampionskih pasov srednje kategorije najpomembnejših organizacij WBA, WBC in IBF se bo 5. februarja v Cardiffu spopadla s slovensko šampionko Emo Kozin.

Kozinova med profesionalnimi boksarkami veliko bolj izkušena

To bo dvoboj dveh še neporaženih boksark, Američanka ima na računu 11 zmag, dve borki je ustavila predčasno, Kozinova pa je v 22 profesionalnih borbah zbrala 21 zmag, 11 jih je končala predčasno, en njen dvoboj pa se je končal z neodločenim izidom. Po statistiki je torej Kozinova veliko bolj izkušena od ameriške zvezdnice.

"Ja, res je, 21, nič," se je ob tem podatku namuznila Shieldsova, ki pa je številke ne skrbijo: "To mi je všeč. S prestola sem že vrgla boksarko, ki je imela 21 zmag in nobenega poraza. Christino Hammer, za katero mislim, da je veliko boljša borka kot Ema Kozin. Ampak Ema se je prebila z dna do sem, je moja obvezna nasprotnica, ne bom je zavrnila, borila se bom z njo in jo premagala. Pokazala ji bom, da se v svojih 21 dvobojih še ni pomerila s takšno, kot sem jaz."

To ni ravno nekaj, kar bi morala Kozinovi posebej dokazovati, slovenska šampionka je, že odkar je izvedla za ime svoje naslednje nasprotnice, poudarjala, da bo to največji izziv v njeni karieri. Čeprav ima za seboj malo več profesionalnih borb, se dobro zaveda, da njene tekmice niso bile na ravni Američankinih, ki je v svoji karieri med drugimi odločno premagala tudi Nemki Nikki Adler in Christino Hammer, pa rojakinjo Tori Nelson in nazadnje Kanadčanko Marie-Eve Dicaire.

"Boksarski svet je pozabil, kdo je najboljši"

Z Adlerjevo in Hammerjevo je pometla na zastrašujoč način, proti Dicairovi, v svojem zadnjem boksarskem dvoboju (5. marca lani), preden se je s polovičnim uspehom preizkusila tudi v mešanih borilnih veščinah, pa s svojo predstavo ni bila najbolj zadovoljna. Proti Kozinovi želi spet pokazati pravi šampionski obraz. "Veselim se vrnitve, da lahko spet pokažem svojo veščino. Z zadnjim dvobojem z Marie-Eve Dicaire, čeprav sem takrat zmagala po soglasni sodniški odločitvi, postala svetovna prvakinja treh divizij in se s tem vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov, nisem bila zadovoljna. Ko sem si ogledala posnetek, sem videla, da ni bilo prave hitrosti, natančnosti in mirnosti," je povedala.

In zagrozila: "Tokrat boste videli drugačno Claresso. Mislim, da je v času, ko sem se ukvarjala z MMA, boksarski svet pozabil, kdo je najboljši. Pokazati hočem res odlično predstavo. Zelo se veselim dvoboja. Veselim se spet boksa, dogodka, navijačev in priložnosti, da pokažem nova znanja."

G.W.O.A.T. in zlata amaterska kariera Shieldsova se je sama okronala za največjo boksarko vseh časov, t. i. G.W.O.A.T. (Greatest Woman of All Time). Že v amaterski karieri je osvojila dve zlati olimpijski medalji (London 2012 in Rio 2016), pa dva naslova svetovne prvakinje (Jeju 2014 in Astana 2016), v profesionalnem boksu je postala svetovna prvakinja v treh težnostnih kategorijah (lahka srednja, srednja in super srednja kategorija). Dve kategoriji je "počistila" v rekordno hitrem času, v srednji kategoriji pa združila šampionske naslove organizacij WBA, WBC, IBF, WBO in naslov revije The Ring.

"Jih kar tepem in tepem, sodniki pa kar dovolijo, da so tepene"

"Vsi si želijo, da bi izgubila, ves svet, zato v ringu vsa ta dekleta pretepam, dokler se ne borijo za preživetje. Ampak jih kar tepem in tepem, sodniki pa kar dovolijo, da so tepene, in kar naprej zmagujem s soglasnimi odločitvami. Vsak dvoboj!" Foto: Guliverimage V MMA se je borila dvakrat, 10. junija lani s tehničnim nokavtom premagala Brittney Elkin, 27. oktobra pa nato po večinski sodniški odločitvi izgubila proti Abigail Montes. In česa se je naučila iz prvega poraza? "Naučila sem se, da dvoboje dobivajo priprave. Resnično jih. O tem nisem govorila javno, ampak pred tistim dvobojem sem imela težave. Na sparingu me je nasprotnik udaril z glavo, imela sem veliko rano na čelu, potrebovala sem osem šivov, izgubila ves teden treninga. Pa sem vseeno šla. Če si odraščal v Flintu (obubožano, propadlo industrijsko mesto, op. p.), ne iščeš izgovorov, preprosto opraviš, kar je treba. Izgubila sem po točkah, nisem bila nokavtirana, nisem bila ustavljena predčasno."

Razkrila je tudi svojo borilno filozofijo. "Mislim, da moram v vsaki borbi dominirati. Na to gledam tako. Vsi si želijo, da bi izgubila, ves svet, zato v ringu vsa ta dekleta pretepam, dokler se ne borijo za preživetje. Ampak jih kar tepem in tepem, sodniki pa kar dovolijo, da so tepene, in kar naprej zmagujem s soglasnimi odločitvami. Vsak dvoboj!"

Ema Kozin "ne bo bežala, saj ni plesalka, nima stila"

Claressine vrnitve "domov", v boksarski ring, se je razveselil tudi njen trener John David Jackson, tudi sam nekdanji svetovni prvak lahke srednje in srednje kategorije. "Vedno jo je dobro videti v ringu, saj dviguje ugled ženskega boksa," je povedal novinarjem v telovadnici v Flintu. Takole pa je ocenil naslednjo tekmico svoje varovanke Emo Kozin: "Naslednji dvoboj je zanimiv, saj se bo pomerila z nasprotnico, ki po mojem mnenju ni na njeni ravni. Naša naloga je, da jo odpravimo čim prej. Če gre dvoboj na distanco, to ni dobro za Claresso. Nasprotnica ne bo bežala, saj ni plesalka, nima stila. Ampak s tem se nam ponudi boljši dvoboj. Ker nima izbire, bo stala pred njo in prejemala udarce. Claressa mora biti pametna, vzeti si mora čas in izbirati udarce."

Kozinovi zagrozila na prvem "soočenju" Preden se borki odpravita na Otok, sta se za medije "soočili" na konferenci prek Zooma. Claressa je Emi zagrozila neposredno, rekla ji je: "Uničila te bom, več vem o tebi, kot si misliš, spremljala sem tvojo amatersko kariero, spremljala sem tvojo poklicno kariero, 5. februarja te bom prisilila, da me boš v ringu klicala G.W.O.A.T." "Claressi želim srečno in varno pot, brez kakršnih koli težav, po tem dvoboju bo svet izvedel zame, pokazala bom, kaj znam, veselim se borbe," pa ji je v svojem slogu odvrnila 23-letnica iz Šmartnega ob Savi. "Prav nihče razen najožje ekipe ne ve, koliko je Ema v teh dolgih, dolgih pripravah v resnici napredovala." Foto: Vid Ponikvar Shieldsova se je na slovensko nasprotnico pripravljala resno in zavzeto, o tem, da velja tudi obratno, pa smo na Sportalu že poročali. Vsekakor se tudi Ema lahko strinja s Claressino mantro, da dvobojev ne dobiva govorjenje, pač pa dobre priprave. "A prav nihče razen najožje ekipe ne ve, koliko je Ema v teh dolgih, dolgih pripravah v resnici napredovala. Veselimo se priložnosti, da svetu to pokažemo. Ne moremo napovedovati zmage, z gotovostjo pa lahko povem, da se bo Ema pokazala v najlepši luči," pa pravi Emin trener Rudolf Pavlin.

V Cardiffu je dobrodošla tudi Savannah Marshall

Si bo dvoboj Kozinova - Shieldsova v živo ogledala tudi Savannah Marshall? Foto: Guliverimage Američane pa bolj kot Kozinova zanima spopad Shieldsove z Britanko Savannah Marshall, drugo na lestvici iz srednje težke kategorije portala BoxRec, na kateri Kozinova zaseda tretje mesto. Te Shieldsova ne ceni pretirano, prepričana je, da se skriva v Veliki Britaniji in proti povprečnim borkam nabira nokavte. Je pa dobrodošla ob ringu 5. februarja v Cardiffu, pravi.

"Kar naj pride na moj dvoboj, naj sedi ob ringu. Seveda, lahko pride. Tudi Christina je bila na eni od mojih borb in me po moji zmagi izzvala. Savannah tudi lahko naredi to, govori, ampak govorjenje ne dobiva dvobojev, trdo delo in pripravljenost jih. Videla bo še eno izjemno predstavo in potrdila bom to, kar že vsi vemo, da ne bežim od tega dvoboja jaz, pač pa se skriva ona. Zakaj bi drugače hodila v Anglijo? Borim se lahko doma, saj imam jaz vse pasove. Tudi zanjo bom prišla tja. Jaz bom zmagala na svoji naslednji borbi, ona na svoji in že bova trčili druga ob drugo."

