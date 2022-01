Nove težave, nova prestavitev, Kozinova zdaj šele februarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ema Kozin vs Claressa Shields

"Britanska vlada je prepovedala vse javne prireditve v januarju, dvoboj je prestavljen," nam je sporočil Rudolf Pavlin, trener in menedžer Eme Kozin. To je zdaj že druga prestavitev težko pričakovanega dvoboja, prvotno bi se morali borki pomeriti sredi lanskega decembra v Birminghamu, sledila je prestavitev na 29. januar in selitev v Cardiff, zdaj pa je dogodek zamaknjen še za teden dni.

"V času korone smo že vsega vajeni, tako, da bomo tudi to z lahkoto prenesli. Upam, da bo v tretje šlo po dogovoru," pa je na družbenih omrežjih zapisal Emin trener Redžo Ljutić, tisti, ki na sparingih trpi pod težo njenih udarcev.

23-letna Kozinova (21 zmag – 0 porazov – 1 neodločen izid) in 26-letna Shieldsova (11 – 0 – 0) se bosta udarili za prestižen šampionski pas organizacije WBC, ene od štirih najpomembnejših v boksu. Za zdaj torej velja datum 5. februar, povsem mogoče pa je, da se bo zaradi naglega širjenja okužb z novim koronavirusom še kaj zapletlo. Upajmo, da ne, zadnji resen dvoboj Kozinove, spopad z Urugvajko Chris Namus, se je namreč zgodil že davno, 17. oktobra 2020. Odtlej je imela borka iz Šmartnega ob Savi le še en ekshibicijski dvoboj, 22. maja lani, ko je na Ptuju premagala Srbkinjo Radano Knežević.

